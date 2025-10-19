全美50州示威民眾走上街頭 反對川普強硬政策

（法新社華盛頓18日電） 全美50州今天出現大規模人潮上街抗議「無王」（No Kings）活動，民眾表達對美國總統川普強硬政策的不滿，共和黨則嘲諷這些集會為「仇美」示威。

從紐約與華盛頓到密西根的小城，以及川普在佛羅里達的第2住所，全美東部各地的示威活動已開始升溫，為即將在西部舉行的類似集會造勢。

全美計劃舉行超過2700場示威活動，主辦單位表示預計將有數百萬人參加。華盛頓國家廣場附近的一場集會上，數千人高喊：「這就是民主的樣子！」

示威民眾對這位共和黨億萬富翁自1月重返白宮後採取的強硬手段感到憤怒，包括打壓媒體、起訴政治對手，以及大規模的移民整頓行動。

共和黨議員．艾默（Tom Emmer）使用「仇美」一詞，並將參與者稱為民主黨的「恐怖分子派系」。