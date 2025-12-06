全聯鯛魚扒誤檢禁藥 女化驗員列被告

【on.cc東網專訊】台灣高雄市衞生局因驗出違禁用藥而召回超市全聯鯛魚扒產品，卻查出化驗結果有錯。高雄地檢署周五（5日）把化驗員列為涉嫌偽造文書罪被告，正釐清事件到底屬於故意抑或疏忽。

高雄市衞生局10月抽查全聯「台灣鯛魚排」產品，驗出動物用藥恩氟喹啉羧酸，故下令全聯總公司召回。內部調查發現化驗標準曾被改動，才導致錯誤驗出禁藥，而化驗是由29歲陳姓合約研究助理負責，她已離職。陳女周四（4日）深夜接受警方問話，承認操作不當。

高雄市長陳其邁公開致歉，表明會嚴厲要求市衞生局追究相關人員責任，並立即聯絡全聯和鯛魚養殖戶，承擔所有賠償責任。市衞生局局長黃志中強調主管負有督導責任，將究責至副局長層級，並已自請處分。市衞生局同日派人向業界致歉，商討賠償事宜。

