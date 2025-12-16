宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
全能平板、提供完整類 PC 使用體驗，HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition 2025 開箱上手試！
想輕輕鬆鬆拿平板出外工作，最好是用開的文書處理應用程式可提供類似 PC 般的操作體驗，自然夠順手又方便。HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition 2025 正正提供了完整的類 PC 使用體驗，而且有入門級的價錢，全面的享受，堪稱高性價比全能平板。
在選購平板電腦時，許多用家都期望能獲得接近個人電腦的操作與文書處理體驗，使工作更順手方便。HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition 2025 正是為此需求而設計，它提供完整的類 PC 使用界面，讓用家能以直觀且高效的方式處理文書、瀏覽網頁與進行多工操作，同時保持平板電腦的輕便與靈活性。
這款平板搭載 PaperMatte 螢幕，有效減少眩光與眼部疲勞，無論是在室內或戶外光線下，都能提供舒適的閱讀與書寫體驗。其系統介面經過優化，支援更流暢的多視窗操作與檔案管理，接近傳統電腦的使用邏輯，讓從 PC 轉移至平板的用家也能輕鬆上手。
在價格方面，HUAWEI MatePad 11.5” PaperMatte Edition 2025 定位於入門級市場，但功能表現全面，涵蓋娛樂、學習與輕量辦公等多種場景，展現出頗高的性價比。對於需要經常處理文書、閱讀電子文件或進行線上課程的用家來說，是一款兼具實用與經濟考慮的選擇。
綜合而言，這款平板適合追求流暢操作體驗、重視螢幕舒適度，並且希望在預算內獲得全方位功能的用家。它在設計上貼近實際使用需求，兼顧效率與便攜性，成為日常數位生活的實用夥伴。
其他人也在看
聖誕禮物2025｜Kindle Scribe 歷史低價！激減近 7 折，HK$2,410 享讀寫合一新體驗
閱讀與寫作往往是密不可分的，靈感湧現的瞬間，當然希望能立即捕捉下來！目前最新型號的 Kindle Scribe 在 Amazon 上激減近 7 折，創下歷史新低價，僅 US$310 就能入手！Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
vivo S50 和 S50 Pro mini 正式發佈，搭載 Snapdragon 8s Gen 3 和 Snapdragon 8 Gen 5 芯片
根據預期，vivo S50 和 S50 Pro mini 現已在中國正式發佈，作為品牌最新的中端手機選擇。這兩 […]TechRitual ・ 16 小時前
HMD Pearl 在 Geekbench 上現身，搭載 Unisoc T7250 和 4GB RAM
一部未知的 HMD 手機在 Geekbench 上現身，代號為「Pearl」。這款手機運行 Android 1 […]TechRitual ・ 19 小時前
中階機同樣拍攝到旗艦機的水準，HUAWEI nova 14 Pro 試玩!
華為早前在香港正式發表了中階系列 HUAWEI nova 14，其中高階型號 HUAWEI nova 14 Pro 首次搭載紅楓原色鏡頭及升級的 XD Portrait 人像引擎，強調為人像攝影而生。今次就同大家評測這款新機，從拍攝效能、設計等各方面，分析其實際表現。Mobile Magazine ・ 8 小時前
Tesla 分析師指出交付量對股價的重要性逐漸減弱
Tesla 的分析師 Dan Levy 來自 Barclays，最近對於 2026 年的股票走勢發現了一個重要的趨勢：汽車交付的重要性正在減弱TechRitual ・ 1 天前
OnePlus 確認全新 Turbo 系列專注於遊戲性能，強調超長電池續航
在十月，我們開始聽到有關 OnePlus 即將推出的新系列 Turbo 的傳聞。隨後該系列第一款設備的完整規格 […]TechRitual ・ 9 小時前
Xpeng CEO 評價 Tesla FSD 系統已接近「Level 4」駕駛能力
小鵬汽車 CEO 何小鵬在再次造訪硅谷後，對 Tesla 的全自動駕駛 (FSD) 系統表達了新的讚賞TechRitual ・ 15 小時前
vivo S50、S50 Pro mini 雙機登場：iPhone Air 再現？
vivo 今晚帶來了 S 家族最新的兩款手機 S50 和 S50 Pro mini，後者的造型很難不讓人想到 iPhone Air。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
迪士尼法務部一擊即中！Google 開始清查 YouTube 侵權 AI 影片
在收到迪士尼指控「大規模」侵權的警告函後不久，Google 便開始迅速清查 YouTube 上的 AI 內容，目前已移除數十支含有《米奇老鼠》、《死侍》、《星戰》等 IP 角色的影片。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Tesla 在聖荷西展示接近量產的 Cybercab 概念車
Tesla 在加利福尼亞州聖荷西的 Santana Row 展廳展示了一款接近量產的 Cybercab，讓訪客得以近距離觀察這款自動駕駛雙座車的精緻設計TechRitual ・ 21 小時前
中國首批 Level 3 自駕車獲得準入許可，將在北京、重慶指定區域開展上路測試
工信部今日正式宣布，來自長安和極狐的兩款電動車已獲得 Level 3 級有條件自動駕駛車型準入許可。兩者即將在北京和重慶的指定區域開展上路測試，率先挑戰高速公路和城市快速路場景。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
掃地機器人鼻祖 iRobot 申請破產保護，代工廠債主深圳杉川獲 100% 股權正式接管
曾佔據全球高達 80% 市場、一度成為掃地機器人代名詞的 iRobot 終究沒能走出債務泥潭，其今日向法院申請破產保護，並與代工廠、債權方深圳杉川機器人簽訂了重組協議，正式將公司控制權拱手相讓。Yahoo Tech HK ・ 22 小時前
HONOR「大電池戰略」曝光，正研發 15000mAh 手機，技術領先
文章來源：Qooah.com 目前手機電池容量大多停留在 5000-6000mAh 之間，對於中度使用的用戶來說，往往只能勉強支撐一天，這也讓 PowerBank 幾乎成了人們外出時的標配。然而進入 2025年，這一局面被手機廠商的一系列動作徹底打破，榮耀率先在其機型「榮耀Power」上實現了 8000mAh 電池，將手機續航正式帶入 8000mAh 時代。此後，越來越多品牌也相繼跟進，推出了相同量級的大電池手機。 對榮耀而言，8000mAh 顯然只是一個起點。據博主透露，榮耀目前已經基本完成 12000mAh 電池的研發，並正在攻關 15000mAh 容量的電池技術。一旦這些技術成功落地，不僅充電焦慮將成為歷史， PowerBank 也很可能逐漸退出日常出行的必備清單。 榮耀計劃在春節前推出新款機型「榮耀Power 2」，其電池容量將突破至 10000mAh，並搭載天璣8系列次旗艦處理器。而在該機型之後，榮耀還將陸續推出配備 12000mAh 電池的產品。 從榮耀Power 2 開始，大容量電池手機的普及將逐步改變用戶的用電習慣，外出時不必再隨身攜帶 PowerBank ，徹底告別電Qooah.com ・ 15 小時前
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 1 天前
消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？
近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
併入中企｜美國「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產 由中國代工廠杉川 「債轉股」全資接手
美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖因旗下品牌Roomba而被稱為「掃地機器人始祖」，但...BossMind ・ 1 天前
據報字節跳動因豆包手機被約談消息不實
有用戶反映字節跳動旗下AI大模型豆包手機助手與中興通訊(00763.HK)合作推出的「豆包手機」努比亞M153，在登錄部分社交平台時受限，引發網傳監管機構因網絡安全、數據安全及競爭問題約談字節跳動的消息，惟《新浪科技》引述知情人士指，有關消息不實。 豆包手機助手於12月3、5及13日連發聲明，強調不代用戶授權、不截屏受保護內容，並呼籲建立清晰規則。新機核心賣點為跨應用語音操作，可自動完成比價並跳轉下單。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
宇樹科技推人形機械人App Store 可以手機控制機械人終端
宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前