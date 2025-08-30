全身95%刺青後悔！巴西男雷射洗掉「痛3倍」

▲36歲巴西男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza），曾經全身有95%的皮膚都佈滿刺青，被封為「巴西最多刺青的男人」，但兩年前接觸信仰後決定洗掉刺青。（圖／翻攝自IG／leandrodesouzabless）

[NOWnews今日新聞] 36歲巴西男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza），曾因全身有95%的皮膚都佈滿刺青，被封為「巴西最多刺青的男人」，但他自己卻染上毒癮、找不到工作，人生失控，直到近兩年接觸信仰，決定把刺青洗掉。

據《太陽報》、《時人雜誌》報導，蘇薩自13歲接觸並紋了第一個刺青後，就開始愛上在身上刺青，當時的靈感來自他喜愛的搖滾樂團如超脫樂團（Nirvana）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N’Roses）等。2023年在聖羅莎國際刺青博覽會上，被封為巴西紋身最多的男人。

但蘇薩坦言，他在10年前與前妻離婚後，人生陷入谷底、缺乏自信，他選擇瘋狂在身上刺青，不僅酗酒還染上古柯鹼、搖頭丸等毒品，「當時我過得不像人，當我出現在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀」。

直到兩年前，蘇薩找不到工作，走進庇護中心向福音派基督教團體尋求安慰，人生才出現轉變。蘇薩感慨說，「人生的第一步，是承認你無法靠自己，你是個癮君子」，他也決定要洗去刺青。

蘇薩在聖保羅的一間刺青工作室「Hell Tattoo」接受刺青移除手術，至今已經完成5次療程，已經移除頭部、臉部170多個刺青，接下來還要再接受3次療程，每次療程需要40分鐘，蘇薩也直言，即使有麻醉，「這比刺青還要痛，痛三倍！」

蘇薩在Instagram上有50萬人追蹤，他也分享、紀錄自己清除刺青一路的變化，「感謝主耶穌，第5次面部刺青移除完成了，感恩。」Hell Tattoo也在社群媒體指出，這位過去飽受偏見的男子，如今已成功找到工作、獲得社會的正面回饋。蘇薩自己也說：「我感覺恢復尊嚴了。」

文章來源：

INK-CREDIBLE TRANSFORMATION Tattoo addict who inked 95% of his body looks unrecognisable as he shows off results of painful procedure to remove them

更多 NOWnews 今日新聞 報導

梅洛尼遭偽造不雅照！怒斥噁心籲受害者報案 非首次遭換臉

川普關稅違法！上千億美元恐全都吐出來 官員曝嚴重影響

印尼示威潮蔓延全國 抗議人士縱火燒毀市政大樓3死