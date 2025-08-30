葵涌廣場連日大批警察巡邏 消防查走火通道
全身95%刺青後悔！巴西男雷射洗掉「痛3倍」
[NOWnews今日新聞] 36歲巴西男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza），曾因全身有95%的皮膚都佈滿刺青，被封為「巴西最多刺青的男人」，但他自己卻染上毒癮、找不到工作，人生失控，直到近兩年接觸信仰，決定把刺青洗掉。
據《太陽報》、《時人雜誌》報導，蘇薩自13歲接觸並紋了第一個刺青後，就開始愛上在身上刺青，當時的靈感來自他喜愛的搖滾樂團如超脫樂團（Nirvana）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N’Roses）等。2023年在聖羅莎國際刺青博覽會上，被封為巴西紋身最多的男人。
但蘇薩坦言，他在10年前與前妻離婚後，人生陷入谷底、缺乏自信，他選擇瘋狂在身上刺青，不僅酗酒還染上古柯鹼、搖頭丸等毒品，「當時我過得不像人，當我出現在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀」。
直到兩年前，蘇薩找不到工作，走進庇護中心向福音派基督教團體尋求安慰，人生才出現轉變。蘇薩感慨說，「人生的第一步，是承認你無法靠自己，你是個癮君子」，他也決定要洗去刺青。
蘇薩在聖保羅的一間刺青工作室「Hell Tattoo」接受刺青移除手術，至今已經完成5次療程，已經移除頭部、臉部170多個刺青，接下來還要再接受3次療程，每次療程需要40分鐘，蘇薩也直言，即使有麻醉，「這比刺青還要痛，痛三倍！」
蘇薩在Instagram上有50萬人追蹤，他也分享、紀錄自己清除刺青一路的變化，「感謝主耶穌，第5次面部刺青移除完成了，感恩。」Hell Tattoo也在社群媒體指出，這位過去飽受偏見的男子，如今已成功找到工作、獲得社會的正面回饋。蘇薩自己也說：「我感覺恢復尊嚴了。」
INK-CREDIBLE TRANSFORMATION Tattoo addict who inked 95% of his body looks unrecognisable as he shows off results of painful procedure to remove them
