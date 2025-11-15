全運會三項鐵人賽一連兩日舉行

【Now新聞台】全運會三項鐵人賽一連兩日在中環海濱及維港舉行。

女子個人項目早上8時率先開始，先在維港進行游泳項目，之後是踏單車及跑步，賽程全長51.5公里，期間途經香港多個地標，而男子個人賽則在女子組賽事完結後舉行。

周日則會舉行混合接力賽，共有90名香港、澳門及內地運動員參賽。比賽期間，中區及灣仔多條道路分階段實施特別交通安排。

