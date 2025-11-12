最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
全運會三項鐵人 馬拉松周末上演 深圳灣口岸周六凌晨起封關
十五運會正如火如荼地進行。香港賽區亦將有不同項目上演，當中三項鐵人及全運會首個跨境馬拉松將於周六(15日)舉行。為讓兩項比賽順利舉辦，香港多區昨起已有特別交通安排，包括中區及灣仔區部分路段分階段臨時封閉、設立限制區域等。另外，為配合馬拉松賽事，深圳灣口岸將於比賽周六當日凌晨2時至早上11時封關，禁止非賽事人員及車輛進入口岸及賽事管理區域，前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務亦會暫停。
十五運會田徑(馬拉松)比賽將於周六舉行，而三項鐵人比賽就於周六及日(15至16日)上演。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強昨指，馬拉松男子組於當日上午7時開跑，女子組上午7時30分開跑，預計所有跑手會在2小時內完成香港賽段。
為配合賽事，深圳灣口岸會在周六(15日)凌晨2時至上午11時封關，出境方向前端連接道路，包括深圳灣公路大橋、港深西部公路及其他相關路段均會被封閉。為免影響賽事進行和做好管理，不設公眾觀賽區。
暫停跨境車輛及公共運輸服務
運輸署總運輸主任/全國運動會(新界)許良芬補充，屆時將同步實施臨時交通措施，暫停前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務，包括專營巴士、專線小巴、跨境巴士及的士。受影響時段內，貨車可於凌晨2時至上午11時，客車及小汽車則於上午6時30分至11時，改道使用皇崗、蓮塘或文錦渡口岸通關。
警務處新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏提醒，深圳灣口岸預計上午11時重開，惟口岸恢復及深圳市內交通或需時，部分道路仍將維持管控，市內交通預計較擠塞。
至於三項鐵人比賽，警務處港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指，當局已分階段在中區及灣仔區實施特別交通安排，立法會道至博覽道中的一段博覽道將臨時封閉。明天(14日)凌晨4時至上午7時，警方將在中環海濱及灣仔北一帶實施間歇性封路，第三階段則於周六(15日)凌晨0時至下午2時，以及周日上午6時至下午6時，上述路段將全面封路。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會三項鐵人-馬拉松周末上演-深圳灣口岸周六凌晨起封關/617909?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
全運會・網球｜奧運金牌鄭欽文因傷退賽 王欣瑜升做頭號種子
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，原定代表湖北出戰網球女子單打的中國「一姐」鄭欽文，今天宣布因傷退賽。湖北省體育代表團證實，鄭欽文右肘傷勢尚未完全康復，為免影響長遠職業生涯，決定讓鄭欽文退出本屆全運會。Yahoo 體育 ・ 15 小時前
全運會2025｜6大人氣餐廳優惠 大快活$68食原隻烤春雞／免費送厚豬扒、小食／山見台式火鍋送和牛
第十五屆全運會於11月9日至11月21日舉行，香港多間餐廳為鼓勵全港市民撐港隊，為香港運動員打氣，推出限定飲食優惠，齊齊見證港隊再創佳績！Yahoo著數專員為大家精選6大餐廳優惠，即睇內文了解更多詳情！YAHOO著數 ・ 1 小時前
全運會・港隊追蹤｜何詩蓓今爭200自金牌 黃澤林、許龍一、單車隊分途出擊
周四的全運會賽事焦點，無疑落在香港「女飛魚」何詩蓓身上。這位首次出戰全運會的港將，順利晉級女子200米自由泳決賽，將於今晚7時13分在深圳大運中心游泳館登場，與河北名將李冰潔、馬永慧及廣東李家萍爭奪金牌。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
葡萄牙求奪「愛」出線 C朗：噓我啦！
【Now Sports】葡萄牙周四在世界盃外圍賽作客愛爾蘭，巨星基斯坦奴朗拿度賽前揚言希望主隊球迷向他柴台，此話何解？基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於周三賽前記者會上說：「整個球場都會噓我，我習以為常，我當然希望他們會這樣做，也許這會讓其他球員減壓。」明白了，他是希望把所有壓力扛上肩。葡萄牙在F組4戰得10分，領先第2位的匈牙利5分，而多第3位的愛爾蘭6分，只要葡萄牙今仗贏波即可取得決賽周入場券，而5屆金球獎得主C朗屆時可望第6次參戰決賽周。被問到射入1000球的可能性時，已射入953球的他笑謂：「大家看得電影太多了，那將會太完美。返回現實，所有這些數據都令我快樂。一支國家隊永遠不會倚賴一名球員，但我喜歡以入球改變戰局。」now.com 體育 ・ 3 小時前
Lolly Talk有望簽約英皇？傳張敬軒積極拉攏合作 2成員反對
人氣女團Lolly Talk早前成為娛樂圈焦點，團隊今年至今仍未推出新歌，新作品計劃一再延後，有傳金主決定唔再投資，8名成員倒欠公司20萬，亦因收入中斷陷入經濟困境。經理人Alex透露Lolly Talk呢個月都有工作，不過坦承已半年冇糧出。至於欠款，佢就回應指數字上仍在討論中，但並非爭公司幾多錢。Lolly Talk嘅情況一度被形容為前景堪憂；不過，最新消息傳出，樂壇前輩張敬軒有意伸出援手，積極拉攏將Lolly Talk簽入英皇娛樂旗下。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
強烈東北季候風下周再臨 11.19 最低氣溫 16 度｜Yahoo
熱帶氣旋鳳凰將於台灣南部登陸，本港在乾燥東北季候風下有不錯的天氣，直至下周初都有陽光。不過天文台提醒，預料一股強烈東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼，風勢頗大及有一兩陣微雨，其中下周三（19 日）氣溫會降至最低 16 度。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 12 小時前
海關土瓜灣緝毒案 38 歲男落網｜日圓跌向 155 關口｜李克勤舅仔欠巨債｜11 月 12 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 12 日（星期三）。明日香港大致多雲、早晚稍涼，市區最低約 20 度，新界再低 2 至 3 度；日間間中有陽光及乾燥，最高約 24 度，吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。紫外線指數預測約 6，屬高水平。熱帶風暴「鳳凰」位於高雄東南約 60 公里，預料向東北至東北偏東移向琉球群島並逐步轉為溫帶氣旋。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
恒生以3.21億元沽環球大厦頂層銀主盤 呎價1.5萬元創該廈15年新低
中環環球大廈錄得大額銀主盤成交,由恒生銀行(0011.HK)以約3.21億港元沽出,物業總面積約2.0766萬平方呎(未核實),呎價約1.5萬港元。infocast ・ 17 小時前
專訪︱台女機上高空拍攝香港地貌 標註山脈島嶼：挑戰「香港很無聊」的偏見︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在即將降落香港的航班上，一次偶然拍下窗外的高空景色，讓台灣女生Vivian展開了一場橫跨地理、歷史與文化的深度城市探索。她接受《Yahoo新聞》訪問分享，因港人男友認出照片中獅子山等地標，激發了其好奇心，展開這次「標註計劃」——利用手機對比Google地圖，逐一標記照片中的山脈、海岸輪廓與建築物。過程中不僅讓她對香港的地理面貌有更深認識，透過地名查找，更意外發現棺材角、馬灣等地名背後的故事，挑戰不少台灣人認定「香港很無聊」的偏見，強調香港的面貌值得細看。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美國眾議院通過一項臨時支出法案 政府停擺即將落幕
【彭博】— 在美國眾議院通過一項臨時撥款法案後，政府停擺將在幾個小時內結束；總統特朗普與國會民主黨人持續六周的對峙，造成全國航班受到干擾並延誤了數百萬人的食品援助。Bloomberg ・ 2 小時前
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 21 小時前
熱氣球嘉年華︱消委會接347宗投訴涉近35萬 稱主辦方已完成退款 回顧甩轆爭議︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】原定 9 月初在中環海濱活動空間舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，因牌照問題未能載人乘坐熱氣球升空，引起大批已購買門票的市民不滿。主辦機構盛事（亞洲）其後宣布全數退款，並承諾在本月（7日）前完成退款，其間與消費者委員會保持溝通。消委會回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，據主辦方指，所有涉及門票的退款申請已完成，消委會亦收到投訴人回覆確認已收到退款。截至本月 10 日，消委會共接獲 347 宗有關熱氣球節的投訴個案，涉及金額合共 348,513 元。Yahoo新聞 ・ 4 小時前