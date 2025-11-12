全運會三項鐵人 馬拉松周末上演 深圳灣口岸周六凌晨起封關

十五運會 運輸署總運輸主任/全國運動會(新界)許良芬 全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強 警務處新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏 警務處港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑

十五運會正如火如荼地進行。香港賽區亦將有不同項目上演，當中三項鐵人及全運會首個跨境馬拉松將於周六(15日)舉行。為讓兩項比賽順利舉辦，香港多區昨起已有特別交通安排，包括中區及灣仔區部分路段分階段臨時封閉、設立限制區域等。另外，為配合馬拉松賽事，深圳灣口岸將於比賽周六當日凌晨2時至早上11時封關，禁止非賽事人員及車輛進入口岸及賽事管理區域，前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務亦會暫停。

十五運會田徑(馬拉松)比賽將於周六舉行，而三項鐵人比賽就於周六及日(15至16日)上演。全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強昨指，馬拉松男子組於當日上午7時開跑，女子組上午7時30分開跑，預計所有跑手會在2小時內完成香港賽段。

為配合賽事，深圳灣口岸會在周六(15日)凌晨2時至上午11時封關，出境方向前端連接道路，包括深圳灣公路大橋、港深西部公路及其他相關路段均會被封閉。為免影響賽事進行和做好管理，不設公眾觀賽區。

暫停跨境車輛及公共運輸服務

運輸署總運輸主任/全國運動會(新界)許良芬補充，屆時將同步實施臨時交通措施，暫停前往深圳灣口岸的跨境車輛及公共運輸服務，包括專營巴士、專線小巴、跨境巴士及的士。受影響時段內，貨車可於凌晨2時至上午11時，客車及小汽車則於上午6時30分至11時，改道使用皇崗、蓮塘或文錦渡口岸通關。

警務處新界北總區交通部執行及管制組警司蕭奕騏提醒，深圳灣口岸預計上午11時重開，惟口岸恢復及深圳市內交通或需時，部分道路仍將維持管控，市內交通預計較擠塞。

至於三項鐵人比賽，警務處港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑指，當局已分階段在中區及灣仔區實施特別交通安排，立法會道至博覽道中的一段博覽道將臨時封閉。明天(14日)凌晨4時至上午7時，警方將在中環海濱及灣仔北一帶實施間歇性封路，第三階段則於周六(15日)凌晨0時至下午2時，以及周日上午6時至下午6時，上述路段將全面封路。

