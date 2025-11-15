全運會三項鐵人 黃安琪女子組封后 港隊韋祺第4名完成(曾梓桓報道)

【Now新聞台】至於三項鐵人女子組冠軍，由中國公安體育協會代表黃安琪贏得，港隊的韋祺第4名完成，與獎牌擦身而過。

女子個人賽早上8時率先開始，三個項目比賽距離51.5公里，運動員先在灣仔對出海面游1.5公里，上水後的單車路段踩10圈合共40公里，途徑政府總部及摩天輪等地標。

四川林鑫瑜游泳換項到單車已經上了頭位，最後10公里賽跑圍繞中環海濱長廊，鬥4個圈衝線。一直領先的林鑫瑜後勁不繼，藍衫、來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在第一圈尾段壓過林鑫瑜搶上第一，之後愈帶愈開，最終一個人帶返終點。

黃安琪奪金，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。四川林鑫瑜及韋雯得第二及三，港隊的韋祺以兩小時1分25秒，第4名完成，與獎牌擦身而過；彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則因為違規被賽會取消資格。

三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」

三項鐵人港隊代蔡欣妍：「我覺得對於明年，覺得自己在這場比賽看到原來我自己在單車、在游泳方面，如果爭取到較前面位置，會發揮得更加好。每一場比賽都會有很多身體不同狀況，我們要去接受，亦要去找方法解決。我覺得今次我慢慢去調調，調到去跑步，我會為自己付出的努力而感到驕傲，但是在成績上面，我知道在競爭力上要上心一些。」

三項鐵人一連兩日上演，個人賽之後，周日是混合接力比賽。

