全運會今日焦點｜11月15日

全運會｜何詩蓓轉戰100米自由泳 全場最快入決賽 明晚衝擊個人第2金
香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）勇不可擋，挾贏得女子200米自由泳金牌氣勢，周五（14日）於「第十五屆全國運動會」再度登場出戰另一強項100米自由泳，Siobhan繼初賽游出全場最快時間54秒29後，晚上在準決賽以53秒46率先觸池，總成績第1晉身周六（15日）晚7時舉行的決賽，力爭個人第2面金牌。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 10 小時前
全運會｜港男七欖隊啟德主場圓夢 勇挫山東首奪全運會金牌 港隊今屆第四金
香港男子七人欖球隊周五晚上全力出擊，在啟德主場館的全運會七人欖球賽決賽面對山東，合演2013年全運會決賽翻版戲碼。結果，港男欖隊以26:19氣走對手，由分組賽起連贏5場封王，贏得隊史首個全運會金牌。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
全運會・游泳｜由頭帶到尾！何詩蓓200米自由泳封后 奪生涯首面全運會金牌 港隊今屆第三金
「第十五屆全國運動會」游泳項目今晚（12日）在深圳上演第4個決賽日，首次參加全運的香港「混血」女飛魚何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，盡顯世界冠軍本色，由頭帶到尾下游出1分54秒85力壓勁敵李冰潔封后，贏得生涯第一面全運會金牌，亦是香港代表團今屆全運競賽項目第3金。Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會女子七欖 港隊贏上海24比7 第5名完成
【Now新聞台】全運會女子七人欖球煞科，港隊最後一場名次賽由頭帶到尾贏上海17分，以第5名完成。白衫港隊苗頌雅狀態大勇，今次全運5場每場都有達陣，揭開勝利序幕，再來兩個華將配合，藍嘉敏引球出擊，莊嘉欣後上入楔時機剛剛好，連續三場有達陣，加上附加罰球，港隊拉開12比0。完半場前，雙隊長之一的陳穎分球產後復出的李念殷，亦是連續兩場有進帳，上半場港隊拋離17比0，她們主力踢附加罰球的何維銨，換邊後一人之境，個人今屆全運「開齋」，亦幫全隊「埋齋」，送心心給主場球迷，自己再近門踢入取多兩分。尾段她們再無進帳，上海取得一次達陣都無阻港隊贏24比7，名次賽連贏兩場得到第5名，球隊分組賽一勝兩負無緣四強，莊嘉欣總結今次表現指，若果頭兩場早點入局，應該有機會入四強爭獎牌。女子七欖港隊球員莊嘉欣：「教練經過兩天給了小目標我們，可不可以我們入球先，令對手不要有壓著我們的感覺，我們都完成了這個小目標，帶著氣勢，這個如此小畫面可否放大到，我們首場便可以這樣，第二場都保持氣勢，令我們不用贏尾三場，打得很好但最後只贏第5，可不可以早點開始，我們下次都很希望有面獎牌。」女子七欖港隊之後會備戰明年4月的香港七欖，以及9now.com 新聞 ・ 11 小時前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
美斯攻陷非洲 球迷起立鼓掌
【Now Sports】周五由阿根廷作客安哥拉的國際友誼賽，球王美斯間接與直接建功，以2:0打敗對手。這場比賽是慶祝安哥拉獨立50周年，世界冠軍兼排名第2的阿根廷，面對排名比自己低87位的對手，絕大部份時間佔上風，不過首個入球要待完半場前1分鐘才出現，當時拿奧達路馬天尼斯接應美斯 （Lionel Messi）傳送入楔禁區，右腳順勢射入。直到82分鐘，拿奧達路馬天尼斯投桃報李，這次輪到他傳交予禁區內的美斯抽射成2:0，亦是他歷來在非洲的首個入球。當美斯於86分鐘被換離場時，現場球迷起立鼓掌。曾於2006年世界盃表現一鳴驚人的安哥拉，未能躋身明年決賽周。阿根廷遠道而至，據報可得到1200萬美元的表演酬金。now.com 體育 ・ 2 小時前
安拿拿安保姆緣盡世盃
【Now Sports】喀麥隆在世界盃非洲區附加賽落敗，兩名曼聯球員安拿拿和安保姆正式緣盡明年決賽周。上一圈的非洲區外圍賽分組賽，喀麥隆錯失首名，只能奪下4支最佳小組第2的資格，要透過附加賽爭取打入決賽周，但他們首場與剛果民主共和國在蘇丹中立場交鋒，踢至補時被對手的前紐卡素後衛梅邊巴在角球攻勢中建功，以0:1落敗，確定提早執包袱。今季被曼聯租借至特拉布宗的門將安拿拿（Andre Onana）和今夏入「魔」的前鋒安保姆（Bryan Mbeumo），均正選上陣，而盛傳獲曼聯看中的白禮頓中場巴利巴，也同樣在列，可是3人都無法幫助曾8次闖入世界盃決賽周的喀麥隆過關。剛果民主共和國也有兩名前魔將，分別是雲比沙卡和最近上法院告前東家「醫療失當」的杜安錫比。他倆會在周日與同日淘汰加蓬的尼日利亞對決，勝出者尚未可以奠定決賽周資格，還需要進行明年3月舉行的洲際附加賽，才知道入場券能否到手。尼日利亞對加蓬一仗，在摩洛哥中立場舉行，兩隊90分鐘踢成1:1，奧斯文加時梅開二度，才替賽前一度因獎金問題罷操的超霸鷹，取得躋身至周日附加賽決賽的資格。now.com 體育 ・ 21 小時前
挪威大炒愛沙尼亞 走近決賽周
【Now Sports】挪威憑蘇諾夫及賀蘭各自在下半場梅開二度，以4:1大勝愛沙尼亞，如無意外可直接取得世界盃決賽周資格。now.com 體育 ・ 1 天前
C朗停賽或延至世盃 葡帥力撐：非暴力！
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度因批踭被逐，勢必被停賽，且可能禍延至世界盃決賽周。教練馬天尼斯堅稱C朗並沒作出暴力行為。葡萄牙周四在世界盃外圍賽F組作客吞愛爾蘭雙蛋，巨星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於61分鐘被緊纏下向敵將達拉奧沙批踭，錄得個人歷來在國際賽首面紅牌。如今這名5屆金球獎得主，肯定會在葡軍下周日最後一輪外圍賽對阿美尼亞坐波監。一旦葡萄牙鎖定決賽周入場券，他亦面臨在決賽周頭段比賽停賽，一切視乎罰則如何。葡軍教練馬天尼斯力撐C朗：「像朗拿度這樣的球員，在禁區內確很難自處。他持續與防守球員接觸，受拉扯。當中並沒有暴力行為，他試圖把對方推開。」早於賽前，C朗曾表示愛爾蘭領隊賀甘臣疑出口術，向球證施壓，賀甘臣賽後說：「他說我向發證施壓，但且聽著，這與我有何干，是他在球場上的行為致領紅牌。除非我影響到他的思緒，否則與我無關。」他補充道：「我會說，這只是他一時衝動而已。」now.com 體育 ・ 23 小時前
英格蘭呈人滿之患 杜曹：建立團隊
【Now Sports】英格蘭輕取塞爾維亞，霍頓、比寧咸回歸亦僅後備上陣，杜曹直言理解球員的心態。英格蘭雖早已晉身世界盃決賽周，但未因此完全放軟手腳，周四在K組外圍賽主場以2:0勝塞爾維亞延續長勝。早於賽前，領隊杜曹聲稱強如曼城中場霍頓、皇家馬德里中場比寧咸（Jude Bellingham），因戰術關係不能與哈利簡尼一起正選，果然霍頓與比寧咸今仗都只能後備披甲。「這不是在建立正選11人，而是關乎建立一個團隊。大家都是在所屬球會的重要球員，當未能落場自然失望，這是正常的。」杜曹續說：「不過他們融入建立團隊的理念，這是我們所想所需，沒有選擇餘地。」他續說：「只有一個強大團隊，能夠放下自我、放下失望，促使主帥在下一場比賽頭痛。」英軍最後一場外圍賽是下周日作客已鎖定附加賽資格的阿爾巴尼亞。K組排名 球隊 賽 勝 和 負 得失球差 積分1 英格蘭 7 7 0 0 20 21*2 阿爾巴尼亞 7 4 2 1 4 14#3 塞爾維亞 7 3 1 3 -2 104 拉脫維亞 7 1 2 4 -9 55 安道爾 8 0 1 7 -13 1*晉身決賽周#鎖定附加賽餘下賽序16/11 阿爾巴尼亞 VS 英格now.com 體育 ・ 17 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葡萄牙求奪「愛」出線 C朗：噓我啦！
【Now Sports】葡萄牙周四在世界盃外圍賽作客愛爾蘭，巨星基斯坦奴朗拿度賽前揚言希望主隊球迷向他柴台，此話何解？基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於周三賽前記者會上說：「整個球場都會噓我，我習以為常，我當然希望他們會這樣做，也許這會讓其他球員減壓。」明白了，他是希望把所有壓力扛上肩。葡萄牙在F組4戰得10分，領先第2位的匈牙利5分，而多第3位的愛爾蘭6分，只要葡萄牙今仗贏波即可取得決賽周入場券，而5屆金球獎得主C朗屆時可望第6次參戰決賽周。被問到射入1000球的可能性時，已射入953球的他笑謂：「大家看得電影太多了，那將會太完美。返回現實，所有這些數據都令我快樂。一支國家隊永遠不會倚賴一名球員，但我喜歡以入球改變戰局。」now.com 體育 ・ 1 天前
NBA ｜占士首次 5 x 5 實戰訓練
根據ESPN報道，勒邦占士周四再與發展聯盟南灣湖人一同操練，是占士自六個多月前季後賽首圈後，首次參與五對五實戰訓練，期間沒有出現腰部或右側任何痛楚或不適。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
世盃外 ｜沙卡窩利抽射 艾斯埋齋 兩兵助英格蘭長勝
早已穩奪世界盃決賽周資格的英格蘭，主場對塞爾維亞，主帥杜曹排出433陣式，結果由兩名阿仙奴球員在上下半場各入一粒，最終贏2比0，外圍賽7戰全勝。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
美股日誌｜納指回穩仍連跌三周 道指兩日挫1,100點
美股科技股在大跌後喘穩，納斯達克指數先跌後升，道瓊斯指數上日大跌後一度再跌近600點，收市跌逾300點，兩日累跌超過1,100點。科技股有趁級吸納盤跟進，另一方面，市場對聯儲局下月減息的預測繼續降温，拖累其他股份表現，亦令金價大跌過百美元。加密未止瀉，比特幣再跌破9.5萬美元水平，一星期跌超過9%。總結一周，納斯達克指數連續第三個星期報跌。Yahoo財經 ・ 1 小時前
供應鏈又一雷！中國停止對美國出口釔 恐衝擊航太與晶片產能
《路透》周五 (14 日) 獨家報導，全球稀土元素「釔」(Yttrium)供應正快速緊縮。隨著中國祭出出口限制，航空航太、能源與半導體產業恐面臨成本飆升與供應中斷的風險，市場憂心新一波稀土危機正在醞釀。鉅亨網 ・ 7 小時前
乒乓球前世界冠軍用人脈牟利 囚14年
【on.cc東網專訊】湖北省漢江中院近日公布一份判決書，披露湖北省前副省長、中國長江三峽集團公司前董事長曹廣晶貪腐案件部分細節，牽涉乒乓球世界冠軍滕義。on.cc 東網 ・ 17 小時前