全運會今日焦點｜11月15日

【Now新聞台】全運會女子七人欖球煞科，港隊最後一場名次賽由頭帶到尾贏上海17分，以第5名完成。白衫港隊苗頌雅狀態大勇，今次全運5場每場都有達陣，揭開勝利序幕，再來兩個華將配合，藍嘉敏引球出擊，莊嘉欣後上入楔時機剛剛好，連續三場有達陣，加上附加罰球，港隊拉開12比0。完半場前，雙隊長之一的陳穎分球產後復出的李念殷，亦是連續兩場有進帳，上半場港隊拋離17比0，她們主力踢附加罰球的何維銨，換邊後一人之境，個人今屆全運「開齋」，亦幫全隊「埋齋」，送心心給主場球迷，自己再近門踢入取多兩分。尾段她們再無進帳，上海取得一次達陣都無阻港隊贏24比7，名次賽連贏兩場得到第5名，球隊分組賽一勝兩負無緣四強，莊嘉欣總結今次表現指，若果頭兩場早點入局，應該有機會入四強爭獎牌。女子七欖港隊球員莊嘉欣：「教練經過兩天給了小目標我們，可不可以我們入球先，令對手不要有壓著我們的感覺，我們都完成了這個小目標，帶著氣勢，這個如此小畫面可否放大到，我們首場便可以這樣，第二場都保持氣勢，令我們不用贏尾三場，打得很好但最後只贏第5，可不可以早點開始，我們下次都很希望有面獎牌。」女子七欖港隊之後會備戰明年4月的香港七欖，以及9

now.com 新聞 ・ 11 小時前