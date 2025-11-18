全運會今日焦點｜11月19日

四大飲食平台網購優惠碼大放送！
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 19 小時前
香港對新加坡︱關鍵一役球迷砌 Tifo：「送港隊到亞洲盃」 港隊開場 15 分鐘即入一球 下半場被連入兩球決賽周夢碎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港足球代表隊今晚在啟德體育園主場，迎戰亞洲盃外圍賽同組的新加坡隊。此役被視為港隊關鍵一役，若港隊獲勝，即可晉身2027年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周。比賽開始前，兩大球迷組織同樣有籌備大型Tifo橫額為港隊打氣。與過往由布料繪製的巨型橫幅不同，球迷組織「香港力量」與「波台黐線佬」今次發起「色紙砌圖 Tifo」，球迷區每個座位均獲派發指定顏色的色紙，在特定時間舉起，共同拼砌出大型登機牌圖案以及「送港隊到亞洲盃」字樣。開場約15分鐘，港隊即先拔頭籌以1比0領先，全場球迷呼聲震天。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
全運會｜劍擊團體賽開鑼 佘繕妡、何思朗領軍分途爭牌
第15屆全運會距離煞科進入倒數階段，周二焦點是啟德體藝館的劍擊賽，一連3日起上演團體賽，首日有女子重劍及男子佩劍，女子重劍個人賽銅牌佘繕妡、男子佩劍個人賽銀牌何思朗將和隊友合作，力爭再上頒獎台。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
全運會｜港女重劍隊銅牌戰惜負 與獎牌擦身而過
全運會周二賽事，佘繕妡領軍的香港女子重劍隊出戰團體賽，最終在銅牌賽以32:43不敵北京，遺憾與獎牌擦身而過。Yahoo 體育 ・ 12 小時前
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
全運會｜5分鐘戰兩項決賽 何詩蓓50米蛙、50米自連奪兩銅牌 單屆2金2銅創造港隊歷史
周一的全運會游泳賽事，香港女飛魚何詩蓓挑戰5分鐘連遊兩場決賽，結果掃走50米蛙泳及50米自由泳銅牌，單屆贏得2金2銅，累積4塊獎牌，成為本屆香港代表團單屆最多獎牌的選手，也是港隊參加多屆全運會以來單屆最多獎牌的港將。Yahoo 體育 ・ 1 天前
亞洲盃外圍賽︱港人力撐打不死決心 球迷：港隊無辜負期望 「亞洲盃之路只是過程並非終點」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港隊最終以1：2不敵新加坡，意味亞洲盃之路畫上句號。有球迷未能接受，在場邊發呆、落淚；亦有球迷繼續叫口號，感謝球員付出，鼓勵球員再戰。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
全運會預告｜單車李思穎挾兩金出擊爭全能賽金牌 何詩蓓連戰50米蛙、50米自兩項決賽
第15屆全運會步入尾聲，場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，兩金在手的李思穎將會出戰女子全能賽，期望再為香港代表團帶來佳績。Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會｜教練身份揚威全運會 足球陳婉婷、欖球范信基分途摘金
全運會除了是香港運動員表演的舞台，也是香港教練發光發亮的機會。「牛丸」陳婉婷帶領江蘇女足在女子成年組決賽以1:0贏湖北奪得金牌；欖球教練范信基以助教身份帶領江蘇以35∶12力克山東，兩位港產教練同樣代表江蘇隊揚威全運會。Yahoo 體育 ・ 20 小時前
【賽事】亞洲盃外圍賽 港隊啟德主場迎戰新加坡 贏波即可直接出線
亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊今晚 8 時將於啟德主場館迎戰新加坡，兩隊於小組同得 8 分，港隊以較佳得失球排名榜首，今仗任何一方取勝就可以直接出線 2027 年沙特阿拉伯亞洲盃決賽周，港足主帥韋斯活在...運動筆記 ・ 6 小時前
全運會・場地單車｜李思穎全能賽封后成「三金皇后」 累計四面全運會金牌成香港第一人
場地單車賽將於今日在將軍澳香港單車館煞科，李思穎出戰女子全能賽，合共得到124分，以1分之微險勝河南周夢寒摘走金牌。連同早前女子麥迪遜賽及女子個人公路賽金牌，李思穎單屆獨得三金，成為「三金皇后」，是香港單車隊歷來在單屆全運會贏取最多金牌的車手。Yahoo 體育 ・ 1 天前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
香港保安局更新外遊警示！港人赴日需提高警惕 網民都稱「遊日真係好危險！」
日本依然是港人最愛的旅遊地，但近期的政治風波與安全事件，香港保安局今日（15日）更新外遊警示制度網頁中的「其他資訊」，特別提醒計劃前往日本或已身處當地的港人，應提高警惕、注意安全，連網友亦稱「遊日真係好危險！」Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
千萬富翁｜調查：每14個香港人就有一個千萬富翁 身家中位數2050萬
花旗香港公佈的「香港千萬富翁調查報告2025」結果顯示，截至今年中 ，本港千萬富翁人口約39.5萬人，較去年多...BossMind ・ 12 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 1 天前
牙比瑞奧蘇齊晉身決賽周
【Now Sports】西班牙、比利時、瑞士與奧地利周二在世界盃外圍賽都保持原來的榜首領先優勢，晉身來年決賽周，惟獨丹麥寡不敵眾被蘇格蘭以4:2打敗，後者激昂晉身決賽周。歐洲盟主西班牙在E組迎戰土耳其，狂牛開賽初段就由奧姆先開紀錄，不過由於該隊今仗輸6球尚且可保首名，難免鬆懈，被土耳其連入兩球，最終由奧耶沙巴扳平2:2。狂牛今屆外圍賽首度失分，仍足以16分成為小組首名，少3分的土耳其以次名轉戰附加賽。J組的比利時以7:0大勝列支敦士登，以18分首名出線。B組的瑞士與科索沃各一言和，仍足以得14分獲首名，連續6屆入決賽周。H組的奧地利主場以1:1逼和波斯尼亞，力保首名晉級。最富戲劇性是蘇格蘭在C組補時連入兩球，以4:2擊敗丹麥。麥湯文尼於上半場3分鐘為蘇格蘭先開紀錄，海倫於57分鐘射入12碼扳平，惟丹麥4分鐘後有阿斯姆斯基斯甸臣兩黃變一紅被逐。當沙卻蘭於78分鐘入波，丹麥旋即由杜古扳平。以為丹麥力保和波得首名，蘇格蘭卻於補時憑迪恩尼及麥奇連各入一球，戲劇性贏4:2。蘇格蘭最終以13分，兩分之微反壓丹麥直接出線。now.com 體育 ・ 1 小時前
MAMA 2025｜周潤發相隔10年強勢回歸 擔任頒獎嘉賓
享譽國際的香港傳奇巨星周潤發將以頒獎嘉賓身份亮相 2025MAMA AWARDS，這將是他繼 2015 年擔任 MAMA AWARDS 頒獎嘉賓後，事隔十年第二次登上全球第一 K-POP 頒獎典禮舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
加度素公開道歉：意大利崩潰令人擔心
【Now Sports】兩循環比賽，意大利合計以1:7不敵挪威，不能直接晉身世界盃決賽周是「意」料中事。眼見球隊崩壞，教練加度素公開向支持者道歉。「向意大利球迷致歉，球隊不能畏懼。」加度素在意軍周日世盃外I組主場負挪威1:4後，接受Rai電視台訪問時說。「意大利崩潰令人擔心，如果我說不擔心，那就是說謊。若然大家團結一致，天天進步，在這樣的晚上就會容易得多。我擔心的是，大家下次見面要待三個月後。」上周四打敗摩爾多瓦後，加度素為被球迷柴台感不悅，這次當主場球迷報以噓聲，加度素承認人家的反應是合理。意大利如今以小組次名身份，轉戰本周四抽籤的附加賽，由於該隊是種子球隊，在3月26日進行的準決賽獲主場之利，據報屆時將於貝加莫上演。若意軍獲勝，就會進入3月31日的決賽。now.com 體育 ・ 1 天前