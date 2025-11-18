全運會今日焦點｜11月19日

【Now Sports】西班牙、比利時、瑞士與奧地利周二在世界盃外圍賽都保持原來的榜首領先優勢，晉身來年決賽周，惟獨丹麥寡不敵眾被蘇格蘭以4:2打敗，後者激昂晉身決賽周。歐洲盟主西班牙在E組迎戰土耳其，狂牛開賽初段就由奧姆先開紀錄，不過由於該隊今仗輸6球尚且可保首名，難免鬆懈，被土耳其連入兩球，最終由奧耶沙巴扳平2:2。狂牛今屆外圍賽首度失分，仍足以16分成為小組首名，少3分的土耳其以次名轉戰附加賽。J組的比利時以7:0大勝列支敦士登，以18分首名出線。B組的瑞士與科索沃各一言和，仍足以得14分獲首名，連續6屆入決賽周。H組的奧地利主場以1:1逼和波斯尼亞，力保首名晉級。最富戲劇性是蘇格蘭在C組補時連入兩球，以4:2擊敗丹麥。麥湯文尼於上半場3分鐘為蘇格蘭先開紀錄，海倫於57分鐘射入12碼扳平，惟丹麥4分鐘後有阿斯姆斯基斯甸臣兩黃變一紅被逐。當沙卻蘭於78分鐘入波，丹麥旋即由杜古扳平。以為丹麥力保和波得首名，蘇格蘭卻於補時憑迪恩尼及麥奇連各入一球，戲劇性贏4:2。蘇格蘭最終以13分，兩分之微反壓丹麥直接出線。

