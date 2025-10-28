全運會傳火炬 楊德強指四個城市經協調各有特色

近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！閱讀更多：港漂情迷《花樣年華》風格裝修 擬買200萬唐五樓化身梁朝偉｜唐樓按揭注意事項裝修公司貪平聘用黑工 業主隨時犯法 最高刑罰監禁10年 樓主表示以白表單人資格購入一個實用面積約280平方呎的居屋單位，剛完成裝修並入伙，他展示了睡房、客廳、廚房及浴室的設計，帖文發布後迅速引來過百則回應，焦點多落在睡房的「偽Chanel」標誌床頭燈，不少留言直斥「個Chanel logo真係俗不可耐」、「好肉酸，零富貴感」、「有名牌都救唔到個品味」、「」、「審美係用錢買唔到」、「個Chanel logo好有淘寶feel」；亦留言關注法律風險，質疑「偽Chanel」標誌會否涉及侵權。 除了燈飾外，不少意見亦針對其他細節提出批評，例如廚櫃半遮熱水爐：「個廚櫃半遮蓋熱水爐同天花板電制到底發生咩事？你唔係打算收貨呀？」亦有網民給予改善建議：「有野壓住床頭果唔係咁好，有機會影響睡眠，同埋天花板個蘇位可換成白色板面。」、「Display位可以參考多啲Pinterest點執，最緊要

