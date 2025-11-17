全運會場地單車男、女子凱林賽 四港將未能晉級次圈

【Now新聞台】場地單車男、女子凱林賽，港隊四名代表都未能晉級次圈。

首圈未能直接晉級，四名港隊代表都要轉戰復活賽，爭小組首名出線席位，淺藍色戰衣、港隊的翁浚皓搶上第二入最後一圈，最終僅僅不敵北京的張旭東。隊友杜棹熙都一樣，一直守在第四位的他到最後半圈發力追上，都未能成功晉級，小組第二復活賽止步。

女子組方面，港隊的楊礎瑤一直守在前列，最終小組排第二，無緣晉級，她的隊友吳思瑤在另一組得第三，同樣復活賽止步。

#要聞