全運會場地單車麥迪遜賽 李思穎伙拍梁穎儀奪金(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】全運會場地單車，港隊的李思穎和梁穎儀在女子麥迪遜賽奪金，亦是單車隊今屆第二金。

公路單車個人賽衛冕的李思穎，來到場地單車賽伙拍梁穎儀出戰麥迪遜。比賽踩30公里，兩名車手全程不斷接力，以握手交棒，每10圈有衝分圈，首4隊分別會得到5分、3分、2分和1分。

港隊在12個衝分圈中9次得分，其中第六和第七個衝刺圈更發力甩開其他對手，取得首名分數，在一半賽程過後，確立了領先地位，再加上1次超過主車群1圈進帳20分，港隊以總分45分收穫冠軍，繼2017年天津全運後，再次在這個項目奪金。

廣告 廣告

總教練達海飛4面獎牌目標完成了一半，李思穎和梁穎儀將獲得賽馬會優秀運動員獎勵計劃合共150萬港元獎金。

四川就憑雙倍分數的最後一個衝刺圈，首名完成取得10分，以1分反壓北京拿到銀牌。

#要聞