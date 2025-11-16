全運會場地單車麥迪遜賽 李思穎伙拍梁穎儀奪金
【Now新聞台】全運會場地單車，港隊的李思穎和梁穎儀在女子麥迪遜賽奪得金牌。
在公路單車個人賽衛冕的李思穎，今屆場地單車賽首度亮相，伙拍梁穎儀出戰麥迪遜賽。
比賽踩30公里，兩名車手以握手交棒，全程不斷接力，每10圈有衝分圈，首4隊會有相應分數。而最後一個衝分圈，分數更會雙倍。
12個衝分圈中，有9次得分，港隊第60圈起開始領先，再加上1度超過主車群1圈有20分進帳，港隊總分45分收穫金牌，亦是單車隊第二面金牌。亞軍和季軍分別屬於四川和北京。
#要聞
