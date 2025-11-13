全運會場地單車 男女子港隊團體爭先賽和追逐賽出局(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】全運會場地單車，男女子港隊都在團體爭先賽和追逐賽資格賽止步。

率先上演的女團爭先賽，藍衫的港隊鬥紅衫的甘肅，港隊派出楊礎搖、童森以及吳思穎出賽。

賽事鬥3圈，每名隊員輪流帶頭，帶完一個圈之後於外圍退開，以最後一位車手完成的時間決定成績，時間最快的8隊晉級。

港隊最後一位車手吳思穎以49秒631衝線，雖然擊敗甘肅，但於12隊當中排名11，未能晉級。

男子組則有13隊角逐，莫沚駿、杜棹熙和翁浚皓造出的時間是44秒694，都是排名11，資格賽止步。

廣告 廣告

港隊在團體追逐賽同告失利，梁寶儀、梁穎儀、楊倩玉和關旨君組成的女子隊，在資格賽踩4公里，4位隊員比賽期間可交換帶頭，根據第三個車手前輪衝線的時間來計算成績。

港隊完成的時間是4分34秒674，13隊中排12，未能躋身前8，無緣晉級資格。總成績第一的河南以破全國紀錄時間4分15秒659完成，將紀錄推前0.054秒。

至於男子組，港隊的伍柏亨、劉允祐、繆正賢和朱浚偉以4分04秒387衝線，總成績以0.05秒之差不敵吉林排名第九，一名之差失落正賽席位。

河南亦在這項目刷新自己保持的全國紀錄，造出3分53秒367，比舊紀錄快0.262秒。

#要聞