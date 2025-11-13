全運會女子七欖 港隊分組賽得失分1分之微排第三 無緣四強(陳天朗報道)

【Now新聞台】全運會七人欖球完成分組賽，女子港隊與四川同得5分，計算得失分以1分之微不及四川，得小組第三，未能躋身四強，其後轉戰名次賽，首場大勝河北29分。

白衫港隊首日兩連敗，出線機會渺茫都要盡力一博，華將莊嘉欣邊線快放，三個上海姑娘都追她不到，為港隊追近5比7完半場。

換邊後，再憑首日表現出色的苗頌雅達陣反超前，雖然一分半鐘後再落後4分，莊嘉欣再次踏盡油門，低頭向前衝，上海劉瀟倩都來遲半步，港隊第二度搶回領先。

廣告 廣告

之後再憑雙隊長之一陳穎以及苗頌雅達陣搶分，最終贏上海27比14。

D組另一場，山東贏四川17比5，三戰全勝得9分首名出線，其餘三隊都是一勝兩負有5分，可惜港隊得失分負13，差過四川的負12，一分之微排小組第三，無緣晉級。

轉戰名次賽首場對河北，改穿深色衫的港隊都是先落後，又憑陳穎和莊嘉欣達陣反先，接著還有李念殷快步偷襲，半場超前19比7。

前隊長李念殷13年前有份出戰遼寧全運，去年9月誕下寶寶後今年趕及復出再戰全運，換邊後又是她建功，港隊下半場打出17比0，最終大勝36比7。

女子七欖港隊球員李念殷：「我12年前參加全運會時，都是一名『新丁』，但今次經歷了很多，再回來打這場比賽，還要是香港主場，我覺得這是最特別，我想多謝家人及隊友她們的支持，以及一直在訓練中幫助我，去令我每一步，今次可以參選到全運會及參與到這個比賽。」

港隊周五晚會再鬥上海，爭第5名。

#要聞