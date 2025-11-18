全運會女子團體重劍 港隊擊敗山東晉級四強

【Now新聞台】全運會女子重劍團體賽，港隊擊敗山東晉級四強。

鏡頭右攻左的港隊由個人賽銅牌得主佘繕妡打頭陣，面對山東的侯光娟，先輸兩劍之下超前3比2。

港隊第二位出場的朱嘉望雖然輸2比4，但之後的陳渭泠與山東隊打成平手，再次登場的朱嘉望險勝4比3，為港隊總分追成13平手。

山東隊之後搶回領先，拉開過兩劍優勢，但陳渭泠為港隊總分追成26比26。

壓軸出場的佘繕妡贏王小雪7比4，帶領港隊以33比30，擊敗山東躋身四強。

