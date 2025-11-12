全運會女子排球B組 港隊局數1比3負浙江 四戰皆北

【Now新聞台】全運會女子排球，港隊在B組局數1比3不敵浙江。

賽前兩隊都3戰全敗。藍衫的浙江較快入局，克服初段落後兩分的劣勢，贏25比14先下一城。

14隊分兩組，每組首兩名晉級淘汰賽，第二局港隊反撲，開局連拿3分，最多領先7分下，以25比23扳平局數，是港隊今屆贏的第一局。

不過她們未能延續氣勢，之後兩局再輸13比25和20比25，4場分組賽都未能打開勝利之門，下一場對遼寧周五上演。

