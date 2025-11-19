全運會女子排球C組 港隊挫澳門獲得今屆首勝謝幕(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運會女子排球，港隊在今屆謝幕戰直落3局擊敗澳門。

紅衫港隊及澳門在名次賽的C組最後一場力爭「開齋」，詹詠琳斜線扣殺得分，開局拉開過3分，東道主之後力追，這球港隊飛身救波，澳門有時間重整攻勢，李綺琪瞄準後場空檔扣殺，一度追成11比11。

鬥到局尾，嚴泳妮處理關鍵發球，對手接球出界，雙方22平手後，港隊連取3分，先贏一局打好基礎。

港隊領先下愈打愈順，彭泳琳四號位打直線，第二局一輪強攻，令到澳門無法抵擋，最多拉開到7比1。尾段港隊繼續大幅拋離，這下看準機會又扣殺得手，黃歆媛後托，孫綺彤避開雙人欄網打斜線，港隊再贏一局25比11，領先局數2比0。

第三局分差更大，方家宣把握對方一傳失誤，直接扣殺，港隊最多建立15分優勢，最終贏多局25比11，直落三局擊敗澳門，今屆打到最後的第9場取得勝利；澳門9戰全敗排最後。

#要聞