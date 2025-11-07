全運會女子籃球 港隊 49:96 遼寧

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
尾段連環高潮 湖人險勝馬刺
【Now Sports】洛杉磯湖人周三主場對聖安東尼奧馬刺一戰，尾段高潮迭起，史馬特一度險令湖人葬送好局，但馬刺最終因祖利恩沈班尼射失罰球，在包括雲班亞馬在內3將6犯離場下，以116:118惜敗。now.com 體育 ・ 1 天前
韋少大三元打爆勇士 雷霆吞新季首敗
【Now Sports】韋斯布祿周三久違獻出大三元數據，助薩克拉門托帝王主場以121:116反勝缺少三巨頭的金州勇士；另一邊廂，上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆錄得新球季首敗，聯盟也再無不敗球隊。勇士今場3大主力缺陣，德雷蒙格連和占美畢拿都因為受傷無緣披甲，而史提芬居里則是患上感冒，1天前擊敗鳳凰城太陽後，教練史堤夫卡爾已預告這名頭號球星會休息養病，因此今場由古明加擔大旗，可惜他與摩西斯慕迪雖然都貢獻20分以上，而新秀韋爾李察特更交出進入NBA生涯最高的30分，但球隊依然無法頂住帝王下半場的反撲。帝王在第3節已反超比分，而最後一節有韋斯布祿（Russell Westbrook）和上季成勇士棄將的舒路達發威，後者更在一段時間內射入3球三分，助帝王最後收下這場勝仗。韋少則貢獻了23分、16籃板和10助攻的大三元數據，是繼今年3月以來的首次，當時還效力丹佛金塊的他，無獨有偶在那場比賽也是對陣勇士取得。同日，雷霆竟在首節領先22分下，遭波特蘭拓荒者在主場反勝121:119，開季8連勝告一段落，而聯盟也再沒有長勝之師。基哲斯亞歷山大雖然攻入35分，但手感非太好，26射得10中，而拓荒者則有今季表現突出的now.com 體育 ・ 1 天前
NBA | 傳奇表演者「紅熊貓」復出 賀公牛反勝76人
NBA的中場時間，很多時都會有中場表演，除了有靚女啦啦隊外，有一位中年婦人亦相當受歡迎，她是被認為傳奇NBA中場表演者的「紅熊貓」。Yahoo 體育 ・ 1 天前
NBA | 開季首十天 10個神奇數字你要知
NBA新球季仍在初期階段，有分析師綜合了開季首十天的數據（截至10月30日)，得出以下10個關鍵數字。Yahoo 體育 ・ 1 天前
錯失扳平負塘鵝 法拉格「拆你屋」入樽留憾
【Now Sports】狀元古柏法拉格周三帶來精彩的「拆你屋」隔扣入樽，可惜完場前跳射炒粉，令達拉斯獨行俠在主場以99:101不敵新奧爾良塘鵝。自從加入NBA後，古柏法拉格（Cooper Flagg）的演出受人詬病，特別是上月敗給奧克拉荷馬雷霆一役，只得兩分進帳。不過，周三迎戰塘鵝，他在首節剩餘1分59秒時的一波快攻，接應拿治馬素的傳球，空中上演「拆你屋」隔扣入樽，而且在得分後還狠狠地盯著跌在地上的塘鵝前鋒馬高域治。不過，法拉格今場命中率仍然不高，19次起手只中8球，三分5射1中，包括在完場前3秒，他持球切入跳射打在籃框不入，無法替球隊追成平手打加時，鳴哨一刻還被對面同期進入NBA的新秀戴歷昆恩，捉住他後頸搖晃，疑似譏諷。這位新科狀元仍然獲得全隊最高的20分和貢獻了9個籃板，但獨行俠缺少安東尼戴維斯下，始終戰力大減，而教練傑特今場變陣，讓前7場打正選卻表現低迷的卡里湯臣打後備，出迪安祖路羅素打正選，但後者只打了20分鐘入9分，比起湯臣後備出場拿到11分更低。塘鵝則在錫安威廉臣缺陣下，反而連兩日的比賽都獲勝，薩迪比爾今場取得22分和9籃板，成為贈給獨行俠3連敗的最重要人物。now.com 體育 ・ 1 天前
格連地標29分 太陽擊沉快艇
【Now Sports】周四NBA獨腳戲，鳳凰城太陽在主場以115:102擊敗李安納和夏登缺陣的洛杉磯快艇，今夏從侯斯頓火箭過檔的謝倫格連，傷癒打地標戰即貢獻全場最高的29分。now.com 體育 ・ 6 小時前
涉賭LBJ前教練拒認罪
【Now Sports】與勒邦占士關係親密的前NBA球員達文鍾斯，周四在兩宗涉及非法賭博的案件中拒絕認罪。曾任勒邦占士私人教練的達文鍾斯（Damon Jones），周四在律師陪同下出庭，對兩宗案件的指控均不認罪，以20萬美元保釋。首宗案件，他被控與他人合謀，利用更衣室的機密操縱賭局。據稱，有次當他從內部得知勒邦受傷無法出戰，建議同夥押注密爾沃基公鹿戰勝洛杉磯湖人，結果幾小時後，大帝果真宣佈退賽，湖人亦落敗。第2宗案件，則涉及一個被黑幫操縱的網上撲克遊戲，約30人參與，使用了包括X光透視賭桌在內的高度精密設備作弊。鍾斯被控利用自身知名度，引誘受害者參與這些遊戲，然後從中抽成。較早前捲入賭博醜聞的波特蘭拓荒者教練比立斯，也是因涉及這宗撲克賭局被起訴。達文鍾斯曾在NBA效力過11支不同的球隊，包括在克里夫蘭騎士時，是勒邦占士的隊友；退休後成為一名助理教練，在占士二度效力騎士時與他再度共事。至2022至23年球季，鍾斯又擔任了勒邦的私人教練，但並非湖人正式聘用的教練。now.com 體育 ・ 7 小時前
全運會｜男子籃球第三組 港隊 83:107 上海
【Now新聞台】全運會男子籃球成年組，港隊第一場分組賽半場領先過兩分，但上海有李弘權攻入40分，港隊最終輸24分。紅衫港隊前南華連線、轉投了永倫的梁兆華，分給現時打滿貫的惠龍兒，再轉去球會隊友蔡再懃，射入港隊今場第一球三分。上海第一場擊敗河南，李添榮回敬三分，第一節四次出手全中取11分。在內地聯賽打滾數年的楊睿騏後轉身殺入中路，失平衡都放得入，第二節他後備上陣。上海小前鋒李弘權三分擦板都入，上半場外圍5射4中，幫上海拉開最多10分。港隊平均身高輸蝕，以快打慢希望收窄差距，梁兆華以一敵二反手上籃，今場取得「雙雙」，12分12籃板。中鋒惠龍兒都在外線發炮，港隊上半場三分球14射7中，是拉成均勢的關鍵，完半場前梁兆華出絕招，東岸帶到西岸一人快攻上籃，幫港隊反超前49比47。換邊後是李弘權表演時間，走後門接應隊友「拆你屋」，同時加強防守壓制港隊，楊睿騏上籃博到犯規算是第三節罕有畫面。24歲的李弘權加拿大出生及長大，4年前轉投CBA上海隊，上季平均有15.4分，更入選全明星及國家隊，今場17射居然有14中，三分球更12射10中，中場線超遠壓哨一樣得，轟入最高40分，還有11個籃板，第三節上海大勝now.com 新聞 ・ 1 天前
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 4 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日本家庭主婦超愛偷吃 女性出軌率竟然是世界第一？
如果要說當烏龜戴綠帽，日本男人恐怕是世界上最綠的了！根據報導，日本已經成為世界上女人出軌率最高的國家，高達49%！換句話說，就是有一半的日本男人頭上都綠綠！Japhub日本集合 ・ 1 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 1 天前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
Coffee林芊妤細女出世湊成「好」字 溫馨全家福首度公開
林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 1 天前
詐騙集團頭目遭遇黑吃黑？陳志被其家族理財室負責人擺了一道
作為柬埔寨太子集團的創始人兼董事長，出生於中國的陳志目前被控經營一個建立在奴役、性勒索和「殺豬盤」騙局上的全球商業帝國。但多年來，陳志在新加坡卻以一副受害者的面貌示人。Bloomberg ・ 7 小時前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓孕婦車禍重傷 警車拒讓路救護車 母親胎兒終不治 警被轟阻礙救援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】上月底，韓國釜山一名孕婦因車禍嚴重受傷須送院搶救，救護車接載期間，前方一輛警車沒有讓路，最終孕婦和胎兒死亡。事件在當地引發爭議，警方被批阻礙救援，令孕婦錯過救傷的黃金時間，不幸喪生。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 1 天前