全運會女子籃球 港隊 49:96 遼寧

【Now新聞台】全運會女子籃球，港隊於首場分組賽47分不敵遼寧。

白衫的港隊頭一節已經被身形佔優的遼寧拉開雙位數領先，由於港隊於8月時才獲通知獲得籃球項目成年組的參賽席位，當時陣中主力成員，包括於國內聯賽效力的李祉均都已經報名參加3人籃球，故此港隊於成年組以亞運隊成員徐穎榆、任栩燕和陳穎欣帶領一班年輕球員參賽。

面對剛剛於全國錦標賽以第7名完成的遼寧，任栩燕和陳穎欣雙雙攻入11分是全隊最高，但全程領先的遼寧最終都贏96比49，分組賽旗開得勝。

