最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
全運會女子自由泳 何詩蓓及馬紫玲闖200米準決賽
【Now新聞台】全運會游泳港隊代表何詩蓓晉身女子200米自由泳準決賽。
何詩蓓首次出戰全運會參加4個項目，率先在200米自由泳亮相。初賽在第3組游第4線，48位泳手落場，成績最好頭16名晉級。
何詩蓓在東京奧運以1分53秒92打破亞洲紀錄保持至今，初賽她由頭帶到尾，游出1分58秒98，總成績排第3。隊友馬紫玲亦以第16名躋身今晚的準決賽。
另一位港將王欣桐則無緣晉級。
#要聞
其他人也在看
拉菲亞至少唞1個月
【Now Sports】車路士中場拉菲亞因股四頭肌受傷，BBC預計他至少缺陣1個月。拉菲亞（Romeo Lavia）自加盟車路士以來，一直受傷患困擾。此子在球隊上周中歐聯作客卡拉巴克賽和2:2之役，開賽僅4分鐘即因傷被迫退下火線。那場比賽，只是他自世界冠軍球會盃受傷後，復出所進行的第4場比賽，是典型的傷追人。拉菲亞於兩年前以5300萬鎊的轉會費，由修咸頓轉投車路士，據報他當時拒絕利物浦的邀請。在這兩年半期間，僅為車仔上陣29場，而缺席多達88場比賽。車仔在上周六以3:0大勝狼隊後，目前在英超積分榜排第3位，拉菲亞至少缺陣1個月，意味將錯過歐聯鬥巴塞隆拿，以及聯賽大戰阿仙奴等比賽。now.com 體育 ・ 1 天前
MAMA頒獎禮是什麼？楊紫瓊頒獎；〈Golden〉原唱者、MIRROR、G-DRAGON演出，11月登陸香港啟德的大型音樂盛事
MAMA頒獎禮終於官宣日期11月28至29日重返香港啟德體育園主場館！自從2018年後香港粉絲望穿秋水，等了足足7年終於等到這場韓流巔峰盛事回歸！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
C朗：明年最後一次戰世盃
【Now Sports】現年40歲的基斯坦奴朗拿度自言，明年美加墨世界盃決賽周，將會是他最後一屆出戰這個世界足球最高舞台，而退休日子也會在1、2年內作出決定。基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）周二於利雅德的旅遊論壇上透過視像片段表示，明年的美加墨世盃決賽周，會是最後一次出戰這4年一度的盛事，而屆時他會達41歲。葡萄牙目前仍未取得決賽周資格，只是周四若然擊敗愛爾蘭，便可躋身明年席位。C朗目前攻入超過950球球會級與國際賽士哥，而他亦不諱言未來1、2年會是決定掛靴的時刻。另外，C朗同時表示希望參予沙特阿拉伯，申辦2034年世界盃決賽周的計劃之中，至於到時以何種身份參予，則有待同沙特方面的合作。這位葡萄牙國腳坦言，目前十分享受在沙特的生活，而他目前仍然效力沙特球會艾拿素，相信他亦會在這裡踢至掛靴。now.com 體育 ・ 13 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
NBA | 獨行俠老闆發炒魷信 隻字不提當錫
達拉斯獨行俠老闆Patrick Dumont週二發表公開信，講解球隊解僱總經理哈里遜的決定，但信中竟然隻字不提當錫，獨行俠球迷會唔會收貨？Yahoo 體育 ・ 2 小時前
立法會選舉2025｜港澳平：「沒有必贏更無躺贏」 政府派2萬元予長者中心接送投票｜Yahoo
立法會換屆選舉下月 7 日投票，港澳辦發表「港澳平」 署名文章，指今次選舉「競爭激烈程度顯著提升」，形容選民不僅是「有得選」，而且是「多樣選」，可「優中選」。文章並指，候選人要以政綱論高低，以能力決勝負，強調要堅決摒棄「山頭」「圈子」等陋習積弊。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
新聞女王2︳炎明熹離巢 主題曲由41歲「新人」呂喬恩主唱 身材同資歷同樣有料
TVB重頭劇《新聞女王2》今晚電視首播，佘詩曼演嘅Man姐文慧心點樣霸氣拆局勢成焦點，而劇集主題曲由邊個主唱都係討論話題Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超 ｜錫斯高輕傷 曼聯好消息 斯洛文尼亞大鑊
曼聯大戰熱刺的賽事中，前鋒錫斯高後備上陣僅踢了30分鐘，便因膝部受傷被迫離場。外界擔心他或將長期缺陣，而這段時間剛好與多名非洲球員明年一月出戰非洲國家盃的時期重疊。Yahoo 體育 ・ 1 天前
三獅補選查禾查路巴
【Now Sports】隨著兩名紐卡素球員哥頓及樸比因傷退出英格蘭國家今期大軍名單，領隊杜曹決定補選車路士後衛查禾查路巴，以及曼城副選門將查福特，應付今個國際賽期。查禾查路巴曾經於今年5月友賽塞內加爾時，獲得杜曹首次徵召，並且得到出場機會，這位26歲後衛在杜曹領車路士時，於2021年首度替倫敦球會披甲。至於查福特自從當拿隆馬加盟曼城後，便一直退居後備。另外，水晶宮後衛基爾上周歐洲協會聯賽贏阿爾克馬爾後，腳部受傷，但他仍有向「三獅軍團」報到，杜曹會視乎其情況，以決定其上陣機會。英格蘭今個國際賽期日，會在世界盃歐洲區外圍賽對阿爾巴尼亞及塞爾維亞，而「三獅軍團」已經取得決賽周資格。now.com 體育 ・ 12 小時前
全運會｜手球港隊惜負北京名列第4創最佳 網球港青男團入4強穩袋牌
第十五屆全國運動會周一（11日）正式揭開戰幔，港隊在多個項目分途出戰，當中手球隊出戰銅牌戰，力爭隊史首面獎牌，雖然最終力戰以25：33不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第4名已寫下香港手球歷史新一頁。此外，網球港隊則於男子青年團體賽8強以直落場數2：0淘汰河北隊打入四強，不設銅牌戰下穩袋獎牌，明日硬撼江蘇隊爭奪決賽席位。Yahoo 體育 ・ 1 天前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
與球員不和 傳沙比遭皇馬質疑
【Now Sports】皇家馬德里在剛過去的西班牙甲組聯賽中，作客與華歷簡奴悶和0:0，繼歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，到訪利物浦輸0:1後，連續兩場沒有士哥，領隊沙比阿朗素縱然仍領軍在西甲聯賽榜處首位，只是他與球員之間的不和關係，使其受到高層質疑。沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任皇家馬德里教練以來，一直處於強勢，亦對球隊內的紀律十分嚴謹，只是自從國家打吡發生雲尼素斯被換出後，當眾發脾氣，使隊內氣氛一直處於低沉。據西班牙《世界體育報》指出，沙比除了與雲尼素斯關係緊張外，另一巴西年輕新星洛迪高不獲重用，使兩名森巴兵有意離隊，而其他球員似乎站在兩名隊友一方，形成了主帥與球員之間處於對抗狀態。報道亦指出，球員對於沙比的足球理念感到不舒服，輪換情況也使隊員不滿，這令到高層方面介入，亦開始對沙比阿朗素能否控制隊內氣氛及管治能力，開始存質疑之聲。雲尼素斯如果下季不留隊，有傳皇馬會標價1.5億歐元，而洛迪高亦不會平放，預計也達到8000萬歐元身價，但皇馬高層今季如何在教練與球員之間的關係作出平衡取捨，頗為頭痛。now.com 體育 ・ 14 小時前
56歲盧慶輝羅湖賣唱被野生捕獲 髮量大增撞樣視帝
56歲盧慶輝當年憑TVB劇集《真情》「唐立生」一角而爆紅，不過2001年突消失於香港幕前，轉往內地發展，亦曾轉行做過金融行業、飲食業、房地產生意等等Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 7 小時前
毋須手術 高路姆亞尼料成「面具俠」
【Now Sports】熱刺前鋒高路姆亞尼上周六對曼聯下顎受傷離場，周一證實毋須做手術，但英超重開後料要戴面具比賽。對曼聯一仗，高路姆亞尼（Randal Kolo Muani）與哈利麥佳亞相撞後，撞傷下顎，完半場前退下火線，也因為這次受傷，退出了法國國家隊大軍，如今證實沒有骨折，不需要接受手術，但很可能在國際賽過後，要戴上面具為熱刺作賽。高路姆亞尼今季從巴黎聖日耳門外借至熱刺後，多災多難；9月歐聯對維拉利爾的比賽，他以後備身份地標上陣，但隨後便在訓練中拉傷肌肉，缺席了5場比賽，如今又再受傷。他暫時仍未為熱刺取得入球，但在4:0大勝哥本哈根的歐聯比賽，則貢獻了1個助攻給奧度比破門。熱刺鋒線已折蘇蘭基，因此高路姆亞尼的傷患情況，使領隊法蘭有所憂慮，而且他們在歐聯因為未替上場對曼聯建功的泰利註冊，令他們再少一名鋒將用，很大程度只能倚靠列查利臣攻堅。now.com 體育 ・ 19 小時前