全運會女子自由泳 何詩蓓及馬紫玲闖200米準決賽

【Now Sports】皇家馬德里在剛過去的西班牙甲組聯賽中，作客與華歷簡奴悶和0:0，繼歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，到訪利物浦輸0:1後，連續兩場沒有士哥，領隊沙比阿朗素縱然仍領軍在西甲聯賽榜處首位，只是他與球員之間的不和關係，使其受到高層質疑。沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任皇家馬德里教練以來，一直處於強勢，亦對球隊內的紀律十分嚴謹，只是自從國家打吡發生雲尼素斯被換出後，當眾發脾氣，使隊內氣氛一直處於低沉。據西班牙《世界體育報》指出，沙比除了與雲尼素斯關係緊張外，另一巴西年輕新星洛迪高不獲重用，使兩名森巴兵有意離隊，而其他球員似乎站在兩名隊友一方，形成了主帥與球員之間處於對抗狀態。報道亦指出，球員對於沙比的足球理念感到不舒服，輪換情況也使隊員不滿，這令到高層方面介入，亦開始對沙比阿朗素能否控制隊內氣氛及管治能力，開始存質疑之聲。雲尼素斯如果下季不留隊，有傳皇馬會標價1.5億歐元，而洛迪高亦不會平放，預計也達到8000萬歐元身價，但皇馬高層今季如何在教練與球員之間的關係作出平衡取捨，頗為頭痛。

now.com 體育 ・ 14 小時前