全運會女子馬拉松游泳 浙江柳雅欣摘金

【Now新聞台】全運會女子馬拉松游泳，港隊的聶芷彥和林柏彤分別排19和30，浙江的柳雅欣奪得金牌。

44名泳手游6圈、鬥10公里，港隊派出聶芷彥和林柏彤兩名千禧年出生的代表參賽，其中聶芷彥更是第二度在全運亮相。

有別於過往賽事在湖或河舉行，今屆在深圳大鵬新區桔釣沙海域上演，是全運會歷來首次公開水域進行馬拉松游泳賽事。比賽途中，有泳手因不適被救生艇送回上岸，其後由擔架抬走。

賽事進行期間，天空放晴，氣溫22至23度。鬥到中段，戰況仍然緊湊，直到最後一圈，差距才逐漸擴大。浙江的柳雅欣以2小時11分42秒率先上岸，廣西的尹芳芳和福建的吳靜萱分別得銀牌和銅牌。

港隊的聶芷彥和林柏彤排19和30。她們賽後都指，比賽時泳手聚集多碰撞，是最大挑戰。

女子馬拉松游泳港隊代表聶芷彥：「與人碰撞浪費了很多力氣，如轉彎時在內彎可能會動不了，又可能打到別人，10公里全程基本上都與人對抗。」

女子馬拉松游泳港隊代表林柏彤：「游海時有碰撞很常見，可能這天由頭到尾都是一大群人一起游，而且都比較有衝勁，所以碰撞中比想像多一點。」

男子10公里馬拉松游泳決賽將於同一地點舉行，會有52人角逐，港隊將有3個成員出戰。

