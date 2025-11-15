黑色星期五優惠大合集！
全運會女子100米自由泳 港隊何詩蓓奪金
【Now新聞台】全運會女子100米自由泳，港隊的何詩蓓奪得金牌，亦是個人今屆第二面。
決賽8個泳手角逐，初賽和準決賽都以首名晉級的何詩蓓第四線出擊，反應時間0.69秒，初段已帶頭首名轉池領先0.25秒，兩年前在德國柏林游出52秒02打破亞洲紀錄，亦在奧運這個項目取得1銀1銅，何詩蓓由頭帶到尾，游出52秒89，繼早前200米自由泳後再奪1金。
山東的楊浚瑄和江西的程玉潔分別得銀牌和銅牌，何詩蓓會在之後一日參加50米自由泳和蛙泳的初賽。
#要聞
