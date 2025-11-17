全運會女子400米混合泳 港隊王欣桐、高嘉蓮、吳麗華初賽止(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運女子400米個人混合泳，港隊的王欣桐、高嘉蓮吳麗華初賽止步。

55位泳手爭8個決賽席位，當中5人於賽前退出。畫面最上方是港隊的吳麗華，同組有今屆取得2金1銀1銅、6日前打破200米混合泳亞洲和全國紀錄、年僅13歲河北的于子迪。

頭200米一度拉開浙江的劉妍希超過1秒距離，吳麗華就在第8，第四線的于子迪最後自由式50米保持優勢，最終首名觸池，總成績第一躋身決賽。港隊吳麗華以5分01秒58完成，與隊友王欣桐、高嘉蓮三人都無緣晉級。

男子400米混合泳，第5線港隊盧梓霖開局稍微落後，背泳一度跌落第9，但其後在自由式發力，350米一度追到第5，最後4分36秒24，第6名觸池，但總成績未能擠身前8，同隊友王一舜都未能進入決賽。

