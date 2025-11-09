全運會廣州開幕 民眾湧會場外感受氣氛(蘇敬華報道)

【Now新聞台】由粵港澳三地合辦的第十五屆全運會，晚上八時在廣州舉行開幕式，國家主席習近平將會出席並宣布運動會開幕，場館一帶明顯加強保安。

廣州奧林匹克體育中心外擺放了全運會吉祥物喜洋洋和樂融融，準備迎接開幕式，現場實施限制車流措施和嚴密保安，表演者和傳媒等獲授權人士均要通過安檢，才可進入會場。

在通往奧體中心的必經之路大觀南路天橋，有無法進場的人希望想辦法用最近距離，感受全運會開幕的氣氛。

魏女士：「聽說習主席來，我們就是想見他，見習主席，但是被圍到這裡進不去。」

孫女士：「來看看運動會氣氛，看看國家這麼強大，運動會在廣州開幕，我們想來看看氣氛，感受一下。」

李女士：「以為可以在旁邊看，怎料不能過去，稍後看看今晚能否聽到。」

開幕式將在晚上八時開始，由內地著名導演郎昆擔任總導演，總監製則是香港導演劉偉強，以「圓夢未來」為主題，分為體育儀式、文體展演及火炬傳遞與點火三個部分和三個篇章，每一個環節都有內地和港澳的演員和歌手參與，並融入三地元素，包括呈現維港、大三巴和廣州塔等地標，並於近兩萬平方米的舞台上展示粵劇、港樂和醒獅等三地文化，亦會結合虛擬實境和機械人等科技，提升觀眾體驗。

預料儀式歷時約75分鐘，多間本地電視台也會直播，行政長官李家超率領多名司局長出席。

今屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，其中香港承辦沙排、劍擊、三項鐵人和七人欖球等8個項目，分別會在啟德體育園、紅館、中環海濱和維港等上演。

而香港賽區共產生45枚金牌，同時香港派出歷來最龐大的代表團，包括逾600名運動員以及200多名隨隊工作人員和醫護人員，參與28個競賽項目。

#要聞