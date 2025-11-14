全運會戰報｜女子七欖 港隊贏上海24比7 第5名完成／女子壘球 港隊分組賽四戰全敗

【Now新聞台】【女子七欖 港隊贏上海24比7 第5名完成】

全運會女子七人欖球煞科，港隊最後一場名次賽由頭帶到尾贏上海17分，以第5名完成。

【女子壘球 港隊分組賽四戰全敗 將轉戰名次賽】

全運會女子壘球，港隊最後一場分組賽，3比8不敵北京，將轉戰名次賽。

【男子排球 港隊直落三局挫河南響勝鼓】

全運會男子排球，A組的港隊直落3局擊敗河南，拿到分組賽首場勝仗。

#要聞