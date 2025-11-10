鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
全運會戰報｜男子手球港隊25比33負北京與銅牌擦身而過
【Now新聞台】全運會男子手球銅牌戰，港隊25比33不敵北京，以第四名完成，仍然創出歷屆最佳成績。
紅衫港隊，今場擔正的門將梁嵐熹長傳找到左翼簡翊暉，開局領先過2比0。
上屆亞軍北京快速反擊簡單直接，王曉峰幫客隊反超前。
李少聰中路突襲出手打筋斗，取姿勢分，還搶到主場球迷心，平日時間門票都是一票難求。
兄弟同心雙翼齊飛，簡翊文右邊位中柱，孿生哥哥翊暉在左邊，下手輕力幫弟弟補中，港隊搶回優勢。
田徑三級跳出身的陳梓朗善用爆發力搶分。
上半場互有領先，北京Sky Play有實際，逯明松建功，加上王鵬皓壓哨冷箭，北京半場19射入15球，港隊要落後11比15。
兩隊分組賽交過手，那場北京最佳球員王晢一快射，換邊後打出9比3攻勢。
最多落後10球的困境，港隊急需止血，陳梓朗妙傳黃健射得更妙，今場6射6中，看得文化體育及旅遊局局長羅淑佩拍爛手掌。
不是精英項目、未有全職制度，全隊15人辭職或停薪留職，入球的黃澤橋更是放棄兩份工、每月得四千元津貼的故事，這周聽不少，反而未聽過他們有怨言。
面對全職球隊兼中超亞軍北京，已獲外國球隊招攬的重炮手連潤滔尾段發威，外流成為職業球員指日可待。
今屆手球港隊超額完成，正選門將葉冠英沒辜負大家，主場舞台下台一鞠躬。
港隊分組賽輸19比35，今場拼至最後輸25比33，黃靈聰不禁留下男兒淚，未能留住這面銅牌，但這班手球之子今屆全運留下了一份拼博精神，他們成為全國第四，創出歷屆最好成績。
【啟德體藝館一片紅海 球迷為港隊打氣】
不少市民親身到啟德體藝館穿起紅衣撐港隊，商場同樣人頭湧湧。
平日傍晚6時開賽，無阻逾千名市民親身到啟德體藝館，顯示出香港主場的氣勢，無論得分、失分，都與球員同喜同悲。
要營造主場氣氛，不少球迷都選擇穿起紅衣，將觀眾席變為紅海。文體旅局局長羅淑佩、全運會香港賽區統籌辦主任楊德強都有入場，座上客亦包括其他港隊運動員。
港隊沙灘排球代表杜詠彤：「前一兩場我們都有來捧場，也開始見到觀眾席開始越來越滿，我認為香港隊出來比賽時會很享受及很投入。」
港隊沙灘排球代表杜詠雯：「港隊其實表現好好，因為北京節奏明顯快很多，但香港隊仍然能緊貼節奏，也打得非常緊湊。」
誰都可發光，只要找對地方，雖然港隊最終失落獎牌，搏盡的表現贏盡香港人的掌聲。
蔡先生：「很盡力很拼命，不得了，傳接都很好。」
盧先生：「雖然對手很強悍，但我們都會很盡力對抗他們。」
場內場外同樣熱鬧，有市民就在觀塘一個商場觀戰。
吳先生：「熱鬧一點，人氣比較好，家中沒那麼多人。」
胡女士：「我的健身教練是99號連潤滔先生。(他表現如何？)很出色，早前拿了最有價值球員，現時也入了兩球，我會繼續支持他。」
手球賽事落幕，劍擊、七欖等賽事將緊接在香港賽區上演。
【網球青年組男子團體賽 港隊挫河北入四強穩奪獎牌】
全運會網球青年組男子團體賽八強，港隊場數2比0擊敗河北，首次躋身四強穩奪獎牌。
港隊於八強由王子夫打頭陣，以兩盤6比2擊敗趙釩宇，第二場單打再由朱鍇泓以兩盤6比4和6比0擊敗潘儼碩，協助港隊場數2比0，擊敗河北晉級，不設銅牌戰之下穩奪獎牌，下場會鬥頭號種籽江蘇。
【乒乓球混雙 港隊組合姚鈞濤和吳詠琳十六強止步】
全運會乒乓球混雙，港隊的姚鈞濤和吳詠琳十六強不敵廣東組合。
面向鏡頭、紅衫的姚鈞濤和吳詠琳，頭一局先輸3分之下，連贏4分超前。
對手是單打世界排名曾經升上第二的林高遠，以及前世界「一姐」、兩年前退出國際賽，並於早前宣布今屆全運會之後結束球員生涯的劉詩雯。這對廣東組合頭一局贏11比5，之後贏多局11比6。去到第三局，一來就連贏7分領先，即使姚鈞濤和吳詠琳之後追近到剩下4分差距，但林高遠和劉詩雯最終都贏多局11比5，直落贏三局，取得八強席位。
