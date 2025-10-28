全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品 陳國基：見證運動員拼搏精神

【Now新聞台】第十五屆全運會暨殘特奧會建築裝置設計比賽公布得獎作品。

其中一項作品名為「一步一腳印」，在啟德車站廣場兩端設立一個六米高的運動鞋雕塑，以及一個巨型鞋印組合，象徵踏實、堅忍不屈的運動員精神，鞋底刻有「同心」二字，象徵三地同心協力舉辦全運會。

另一項得獎作品名為「光•花•聚」，三根同根生長的不鏽鋼主幹，生長出代表廣東省的木棉花、香港特區的洋紫荊，以及澳門特區的蓮花，象徵三地緊密連繫，攜手共榮。

廣告 廣告

活動由馬會撥款支持，馬會是今次全運會香港賽區唯一合作伙伴。他們表示，積極在社區推廣全運會，營造熾熱全運氣氛。

出席頒獎典禮的政務司司長陳國基則表示，相信建築裝置會為市民及遊客帶來新體驗。

政務司司長陳國基：「比賽體現文化、體育及旅遊的結合，香港作為國際文化交流樞紐，我們相信兩組得獎建築裝置，能夠為市民及遊客帶來新的體驗，共同見證香港首次承辦全運會這個歷史時刻，很快就能在全運會舞台上目睹運動員的堅持拼搏及團隊精神，香港要向前邁進，團隊精神也很重要。」

馬會副主席黃嘉純：「優勝作品結合體育、藝術及社區三大元素，成為全運會香港賽區標誌性打卡點，展現香港多元創新活力。馬會很高興能夠支持這項比賽及得獎的作品展，提升大家的關注，營造熾熱全運氣氛。」

#要聞