全運會深港跨境馬拉松創歷史 何杰及張德順稱王封后(吳紀恩報道)
【Now新聞台】全運會馬拉松歷史性深港跨境舉行，寧夏的何杰及雲南的張德順分別贏得男女子組冠軍。
早上7時，男子組在深圳灣體育中心率先起步，沿路有群眾觀賽。跑約兩公里後，經深圳灣口岸進入香港，口岸旁邊有啦啦隊打氣。選手之後沿深圳灣公路大橋及港深西部公路跑至折返點，沿路返回終點，即是深圳灣體育中心，賽道全長42.195公里，香港段大約21公里。
來自寧夏的何杰在35公里後帶出，拋離其他跑手領放返終點，最終以兩小時12分07秒首先衝線贏得金牌。雲南的高鵬跑出個人今季最佳成績，慢7秒得亞軍；第三名是安徽的吳向東。港隊兩名代表，林穎璋排19，張耀樑第25名完成。
女子組鬥到30公里過外，3名跑手，河南路穎來自西藏，以個人身份參賽的次仁措姆，連同雲南的張德順發力帶出3頭車馬，最終張德順放甩兩名競爭對手帶返終點，贏次仁措姆5秒封后，路穎第三。港隊最好成績是羅映潮，排12，時間是兩小時39分23秒，屈旨盈及司徒兆殷，分別在25及27位。
#要聞
