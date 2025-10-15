全運會港隊代表團授旗 羅淑佩勉勵運動員創佳績(謝欣桐報道)

【Now新聞台】全運會將於下月9日至21日在粵港澳三地舉行，香港特區代表團舉行授旗儀式。文化體育及旅遊局局長

羅淑佩表示，準備工作已到達衝刺階段，勉勵運動員爭取佳績。

授旗儀式在九龍公園體育館舉行，由行政長官李家超向文化體育及旅遊局局長兼代表團團長羅淑佩授予區旗，中聯辦副主任孫尚武、代表團籌委會主席霍震霆等亦有出席。

羅淑佩致辭時稱，距離全運會開幕尚有25日，準備工作已經到達衝刺階段；近年香港運動員在多項國際大型賽事屢創佳績，反映運動員的能力不斷提升，亦證明當局培訓方向正確，啟德體育園亦為本地體壇發展帶來新篇章。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩：「十五運會的擊劍、男子手球、七人制橄欖球及群眾項目保齡球的賽事，都會在啟德體育園舉行，香港的運動員將會在主場比賽。我深信各位運動員在我們大家熱情投入的歡呼聲中，一定能夠發揮最佳水平與全國各省市的精英同場較量，為榮譽、夢想全力拼搏。」

羅淑佩又感謝馬會贊助四億五千萬元支持香港賽區籌備賽事，馬會獎勵優秀運動員亦加碼個人及團體賽的金牌獎金，分別增至75萬元及150萬元。

港隊將派出歷來規模最大的代表團參賽，包括逾600名運動員、約270名隨隊工作人員以及醫護人員，出戰28個競賽項目，連同23個群眾項目，總參賽人數更超過1800人。

有運動員希望市民踴躍入場。

速度滾軸溜冰運動員王蘊妮：「今次其實很興奮，我想這是我第一次以及最後一次(參加)全運會。我們是群眾項目，可能是一些小眾項目，希望大家來支持、多些觀賽，我們會努力。」

現場放有介紹全運會歷史的展板，讓運動員打卡之餘，重溫港隊「威水史」。

