全運會港隊合共收穫9金2銀8銅 男子花劍團體贏「第一金」(郭寶鴻報道)

【Now新聞台】全運會港隊合共收穫9金2銀8銅，並在多個項目都有突破。

啟德體育園見證港隊多個突破時刻，男花團體賽刺出劍隊歷來第一金。

男子花劍團體金牌得主蔡俊彥：「很開心可以跟他們再一次在香港創造歷史。」

連同個人賽，劍隊1金1銀2銅收尾。

男子個人佩劍銀牌得主何思朗：「觀眾的打氣聲是一百分，未試過有這麼多觀眾支持我，這真的很高興。」

女子個人重劍銅牌得主佘繕妡：「我很想在香港面前，及我的團隊、朋友，及家人面前拿這塊獎牌。」

男子花劍1金1銅得主張家朗：「心態上我急了少許，可能有些情緒化，大家都看到，我覺得這些是我需要去進步、去處理的地方。」

七欖報仇十二年未晚，再決戰山東收成正果。

男子七人欖球金牌得主房傑鋒：「可以讓香港觀眾知道香港欖球有我們華人，以及讓大家知道，其實香港欖球有一定水準。」

手球港隊隊長謝永輝：「錢可以遲點掙，婚可以遲點結，但在啟德主場打球，其實可能一生得一次。」

手球熱血男孩捉緊機會，辭職或停薪留職備戰，歷史性拿第四，在主場擁躉前留下深刻印象。

維港風光伴隨三項鐵人，1銀1銅創歷來最好成績；維園紅館大變身，化身競技舞台；粉嶺高球場，男團與獎牌緣慳一面。

女飛魚何詩蓓首戰全運，主項輕鬆兩金。

女子游泳2金2銅得主何詩蓓：「過去8個月很多高低起伏，幸好身邊有很多支持我的人，令我康復的路程會容易一點，沒有他們便辦不到這個成績。」

5分鐘奪兩面銅牌，亦是經典時刻。

何甄陶、麥世霆游破香港紀錄分別得1金1銅，泳隊3金3銅大豐收。水上稱霸的還有貝俊龍，為港隊拿到今屆第一金。

黃澤林繼續寫下香港網壇新一頁。

男子網球單打銅牌得主黃澤林：「意義都頗大，始終都是銅牌，雖然差一點，差一兩分，但比賽就是這樣，下次可能是好。」

連同青少年男團，網球隊一共進帳兩面銅牌。

