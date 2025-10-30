全運會滑浪風帆 鄭清然於男子iQFOiL第四名完成

【Now新聞台】全運會滑浪風帆，港隊的鄭清然於男子iQFOiL第四名完成，創下男子港隊歷來最佳成績。

系列賽第七名出線的鄭清然，半準決賽和準決賽都是以第二名衝線，來到決賽四名選手角逐，包括系列賽第一和第二名直接躋身決賽的廣東選手畢焜和福建的黃震。

根據世界帆船運動總會去年巴黎奧運之後對獎牌賽的修例，為免系列賽領先的選手在一場過的決賽前功盡廢，該名選手於決賽將會自動獲得1分的保險點數。

由於決賽當中先贏兩場的選手就贏得冠軍，故此於決賽先贏一場的畢琨以兩分成為冠軍得主，鄭清然則以第四名完成。

隊友馬君正則於女子組半準決賽第三名完成，總成績排第7。

#要聞