全運會特別企劃｜Anchor安佳11.11 夥拍全港300間茶餐廳 免費升級菠蘿油

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前