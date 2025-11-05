雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
全運會特別企劃｜Anchor安佳11.11 夥拍全港300間茶餐廳 免費升級菠蘿油
適逢萬眾矚目的第十五屆全國運動會即將開幕，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳亦全力支持香港運動員參與應屆全運會，並推出特別企劃，於 11 月 11 日夥拍全港 300 間茶餐廳舉辦免費升級「菠蘿油」活動，讓港人一邊嘗外脆內軟安佳菠蘿油，一邊為港隊加「油」！
活動當日，食客到訪合作茶餐廳惠顧菠蘿包，即可免費升級，以安佳鮮牛油製作的「安佳菠蘿油」，數量有限，送完即止。有意同時為自己及港隊加加「油」的食客，敬請留意安佳Instagram或Facebook了解更多有關是次活動詳情及參與茶餐廳名單： https://anchorfoodprofessionalshk.com/
