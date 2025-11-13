全運會男子三人籃球 港隊 9:21 四川

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
其他人也在看
冼拿贏施華利夫闖年終賽4強
【Now Sports】世界排名第1球手冼拿，周三無驚無險直落兩盤打敗施華利夫，在小組兩連勝晉身ATP年終賽4強。冼拿（Jannik Sinner）自從於2023年美國公開賽後，不曾被施華利夫打敗，這次交手同樣佔上風，首盤鬥到第10局憑一次上網得分，成功破發先贏6:4。第2盤，他於第6局再度破發，最終再贏一盤6:3，在歷時1小時38分的波格組比賽以盤數2:0獲勝。由於艾加阿利亞在「頭場」打敗舒爾頓，與施華利夫同樣1勝1負，兩人將於周五決生死，兩戰全勝的冼拿則提早鎖定晉身4強。全場打出12個Ace球，並7次挽救被破發分的冼拿，據報早段受手部問題困擾，結果仍能順利晉級，他賽後說：「我認識Sasha（施華利夫）一段長時間，今天我們改變了一點兒戰略，幸運地我兩盤都只需要破發一次足以獲勝。」now.com 體育 ・ 8 小時前
杜曹: 英格蘭不會帶五名10號仔出戰世界盃
英格蘭作為歐洲首支已套得來年世界盃入場券的球隊，主帥杜曹表示基於戰術體系，比寧咸、霍頓與哈利簡尼無法同時正選出場。此外，太多10號仔球員也是問題。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
不守龍踢前鋒 保方囝首次「戴帽」 助捷克6比1大勝
作為意大利傳奇門將兼世界盃冠軍保方的兒子，小保方選擇了一條不一樣的「球二代」路線，未有跟隨父親做守門員，亦不代表老父的意大利國家隊。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
全運會・網球｜奧運金牌鄭欽文因傷退賽 王欣瑜升做頭號種子
第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，原定代表湖北出戰網球女子單打的中國「一姐」鄭欽文，今天宣布因傷退賽。湖北省體育代表團證實，鄭欽文右肘傷勢尚未完全康復，為免影響長遠職業生涯，決定讓鄭欽文退出本屆全運會。Yahoo 體育 ・ 18 小時前
奧斯卡體檢暈倒 99%宣佈掛靴
曾經在車路士踢中場的巴西球員奧斯卡，現時在家鄉踢聖保羅。他在球會例行體檢時突感不適暈倒，隨即被送往醫院急救。而他另一為人熟悉，是曾在中超踢波8年，賺了高達2億歐元工資。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
杜曹：比寧咸需爭三獅世盃位
【Now Sports】英格蘭國家隊已經出線明年夏天的美加墨世界盃決賽周，故今個國際賽日，可讓領隊杜曹視察球員狀態，其中重返大軍的皇家馬德里中場比寧咸，需要展示他在隊中的價值，爭取於三獅軍團一席位。比寧咸（Jude Bellingham）上個國際賽日，因為受到肩傷影響，沒有被杜曹徵召，而代替他穿上10號球衣的阿士東維拉中場摩根羅渣士表現出色，使杜曹在這個位置上，有多一個選擇，杜帥更指比寧咸必須要以實力，來爭取他在國家隊席位，以趕上明年世盃決賽周航班。杜曹周三說：「這是兩人之間爭奪，他們是朋友，故會是良性競爭，互相尊重，為同一個位置爭取正選。他們可以共存嗎？當然可以，只是在不同的戰術架構上，但現在不是改變這個架構最佳時間。」另外，曼城的霍頓亦回到國家隊大軍之中，只是英格蘭在缺少他及比寧咸下，依然踢出絕佳成績，故杜曹不承諾兩人一定會入選出戰明夏的世盃大軍之中。now.com 體育 ・ 15 小時前
咖喱回「勇」轟46分 馬刺雙星大三元照輸
【Now Sports】1天前慘負奧克拉荷馬雷霆的金州勇士，周三在史提芬居里復甦攻入46分下，作客以125:120力挫有雲班亞馬和史特方卡素齊獻大三元的聖安東尼奧馬刺。勇士前1天遭雷霆大炒，客場6連敗，但周三終在馬刺主場中止紀錄，雖然半場落後給對手7分，但史提芬居里（Stephen Curry）已擺脫上場病癒復出的低迷表現，頭兩節攻入15分，而下半場手感更佳，在第3節獨取22分，替勇士反超對手8分。馬刺最後一節力圖收復失地，緊纏勇士，可是勇士仍然沒有走樣，最終保住優勢勝出，難為是馬刺方面，雲班亞馬和史特方卡素都在比賽最後時段取得三雙，是隊史首次單場有兩位球員交出大三元的數據，可惜仍要吞敗。「斑馬仔」今場有31分、15籃板及10助攻，卡素亦貢獻23分、10籃板和10助攻，但迪艾朗霍斯今場表現低迷，14次起手得5中，只得13分進帳，而且球隊失誤和犯規較多，特別在最後時刻，成為勝負分野。相反，咖喱今場則取得今季個人最高的46分，還有5籃板、5助攻和2偷波，而畢拿則有28分和8助攻。值得一提，勇士今場將古明加貶為後備，而此子今場只打了12分鐘，沒有得分。now.com 體育 ・ 2 小時前
與球員不和 傳沙比遭皇馬質疑
【Now Sports】皇家馬德里在剛過去的西班牙甲組聯賽中，作客與華歷簡奴悶和0:0，繼歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，到訪利物浦輸0:1後，連續兩場沒有士哥，領隊沙比阿朗素縱然仍領軍在西甲聯賽榜處首位，只是他與球員之間的不和關係，使其受到高層質疑。沙比阿朗素（Xabi Alonso）出任皇家馬德里教練以來，一直處於強勢，亦對球隊內的紀律十分嚴謹，只是自從國家打吡發生雲尼素斯被換出後，當眾發脾氣，使隊內氣氛一直處於低沉。據西班牙《世界體育報》指出，沙比除了與雲尼素斯關係緊張外，另一巴西年輕新星洛迪高不獲重用，使兩名森巴兵有意離隊，而其他球員似乎站在兩名隊友一方，形成了主帥與球員之間處於對抗狀態。報道亦指出，球員對於沙比的足球理念感到不舒服，輪換情況也使隊員不滿，這令到高層方面介入，亦開始對沙比阿朗素能否控制隊內氣氛及管治能力，開始存質疑之聲。雲尼素斯如果下季不留隊，有傳皇馬會標價1.5億歐元，而洛迪高亦不會平放，預計也達到8000萬歐元身價，但皇馬高層今季如何在教練與球員之間的關係作出平衡取捨，頗為頭痛。now.com 體育 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 17 小時前
毋須手術 高路姆亞尼料成「面具俠」
【Now Sports】熱刺前鋒高路姆亞尼上周六對曼聯下顎受傷離場，周一證實毋須做手術，但英超重開後料要戴面具比賽。對曼聯一仗，高路姆亞尼（Randal Kolo Muani）與哈利麥佳亞相撞後，撞傷下顎，完半場前退下火線，也因為這次受傷，退出了法國國家隊大軍，如今證實沒有骨折，不需要接受手術，但很可能在國際賽過後，要戴上面具為熱刺作賽。高路姆亞尼今季從巴黎聖日耳門外借至熱刺後，多災多難；9月歐聯對維拉利爾的比賽，他以後備身份地標上陣，但隨後便在訓練中拉傷肌肉，缺席了5場比賽，如今又再受傷。他暫時仍未為熱刺取得入球，但在4:0大勝哥本哈根的歐聯比賽，則貢獻了1個助攻給奧度比破門。熱刺鋒線已折蘇蘭基，因此高路姆亞尼的傷患情況，使領隊法蘭有所憂慮，而且他們在歐聯因為未替上場對曼聯建功的泰利註冊，令他們再少一名鋒將用，很大程度只能倚靠列查利臣攻堅。now.com 體育 ・ 2 天前
【全運】刷新200混亞洲紀錄 于子迪：再努力練習
【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。now.com 體育 ・ 17 小時前