全運會男子三人籃球 港隊 9:21 四川

【Now新聞台】全運會三人籃球男子D組的港隊，第二場分組賽不敵四川。

白衫的港隊首場分組賽兩分不敵重慶，今場一來就先輸3分。上場攻入8分的林俊達轉身勾手射入，今場取得4分，已經是全隊最高。隊友楊瑞鴻較後時間起手射入，為港隊追近過2比3，但之後就是四川隊控制大局。

張殿梁攻入全場最高12分，帶領四川隊贏21比9，分組賽兩連勝，港隊則兩連敗。

女子隊則於B組第二場以11比21不敵山東，分組賽連輸兩場。

