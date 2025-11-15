全運會男子三項鐵人 港隊奧斯卡摘銅 河南范俊杰奪金(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運會三項鐵人在中環舉行，港隊代表奧斯卡在男子個人賽獲得銅牌，港隊今屆競賽項目暫時累積4金2銅。

個人賽運動員在灣仔對出海面出發，先游1.5公里，上岸踩40公里單車繞圈，途徑政府總部及摩天輪等地標。紅衫港隊的奧斯卡及羅賓連同另外5個省市代表。7人集團放甩其他對手。最後一項賽跑，四個圈鬥10公里，河南的范俊杰發力在前面領放，中段建立超過10秒優勢。

曾經參加東京奧運，26歲的奧斯卡放甩隊友羅賓，一直守住三甲位置，不過被第二位遼寧的陳綮越帶越開。范俊杰帶到尾，以1小時47分47秒衝線，快陳綮37秒奪得金牌。奧斯卡確保銅牌，拍住手跑最後一程，成績1小時49分21秒，第三名完成，獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發15萬港元獎勵。羅賓得第7，黃子圖排18。

三項鐵人男子個人賽銅牌得主奧斯卡：「我非常高興獲得獎牌，而且沿路的支持非常棒，能夠在全運會，在自己地方獲得獎牌非常好。特別是跑到最後一圈的時候，那時候真的很辛苦，聽到人們為我打氣，說加油，這一切都幫助我跑更快，即使感覺很漫長。」

女子個人賽，來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在賽跑壓過四川林鑫瑜，帶返終點，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。林鑫瑜及四川隊友韋雯得第二及第三，港隊韋祺兩小時1分25秒第4名完成，與獎牌擦身而過。彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則被賽會取消資格。

三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」

三項鐵人一連兩日上演，個人賽之後，周日是混合接力比賽。

