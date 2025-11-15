黑色星期五優惠大合集！
全運會男子三項鐵人 港隊奧斯卡摘銅 河南范俊杰奪金(曾梓桓報道)
【Now新聞台】全運會三項鐵人在中環舉行，港隊代表奧斯卡在男子個人賽獲得銅牌，港隊今屆競賽項目暫時累積4金2銅。
個人賽運動員在灣仔對出海面出發，先游1.5公里，上岸踩40公里單車繞圈，途徑政府總部及摩天輪等地標。紅衫港隊的奧斯卡及羅賓連同另外5個省市代表。7人集團放甩其他對手。最後一項賽跑，四個圈鬥10公里，河南的范俊杰發力在前面領放，中段建立超過10秒優勢。
曾經參加東京奧運，26歲的奧斯卡放甩隊友羅賓，一直守住三甲位置，不過被第二位遼寧的陳綮越帶越開。范俊杰帶到尾，以1小時47分47秒衝線，快陳綮37秒奪得金牌。奧斯卡確保銅牌，拍住手跑最後一程，成績1小時49分21秒，第三名完成，獲賽馬會優秀運動員獎勵計劃頒發15萬港元獎勵。羅賓得第7，黃子圖排18。
三項鐵人男子個人賽銅牌得主奧斯卡：「我非常高興獲得獎牌，而且沿路的支持非常棒，能夠在全運會，在自己地方獲得獎牌非常好。特別是跑到最後一圈的時候，那時候真的很辛苦，聽到人們為我打氣，說加油，這一切都幫助我跑更快，即使感覺很漫長。」
女子個人賽，來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在賽跑壓過四川林鑫瑜，帶返終點，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。林鑫瑜及四川隊友韋雯得第二及第三，港隊韋祺兩小時1分25秒第4名完成，與獎牌擦身而過。彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則被賽會取消資格。
三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」
三項鐵人一連兩日上演，個人賽之後，周日是混合接力比賽。
#要聞
其他人也在看
全運會｜三鐵中環鬧市作賽 港將奧斯卡勇奪男子個人賽銅牌
香港代表團再有全運會獎牌入手！港將奧斯卡周六早上出戰全運會三項鐵人賽事，在49位參賽選手之中躋身3甲，最終以1小時49分21秒奪得銅牌...Yahoo 體育 ・ 2 小時前
【話題】英國 20 歲學生 Lucy Scott 成為完成七大馬最年輕跑手
根據 Abbott World Marathon Majors 公布，年僅 20 歲的英國女學生 Lucy Scott，成為完成七大馬拉松賽事並榮獲七星獎章的最年輕選手，好在過去 18 個月內，先後完...運動筆記 ・ 1 天前
全運會深港跨境馬拉松創歷史 何杰及張德順稱王封后
【Now新聞台】全運會馬拉松歷史性深港跨境舉行，寧夏的何杰及雲南的張德順分別贏得男女子組冠軍。早上7時，男子組在深圳灣體育中心率先起步，沿路有群眾觀賽。跑約兩公里後，經深圳灣口岸進入香港，口岸旁邊有啦啦隊打氣。選手之後沿深圳灣公路大橋及港深西部公路跑至折返點，沿路返回終點，即是深圳灣體育中心，賽道全長42.195公里，香港段大約21公里。來自寧夏的何杰在35公里後帶出，拋離其他跑手領放返終點，最終以兩小時12分07秒首先衝線贏得金牌。雲南的高鵬跑出個人今季最佳成績，慢7秒得亞軍；第三名是安徽的吳向東。港隊兩名代表，林穎璋排19，張耀樑第25名完成。女子組鬥到30公里過外，3名跑手，河南路穎來自西藏，以個人身份參賽的次仁措姆，連同雲南的張德順發力帶出3頭車馬，最終張德順放甩兩名競爭對手帶返終點，贏次仁措姆5秒封后，路穎第三。港隊最好成績是羅映潮，排12，時間是兩小時39分23秒，屈旨盈及司徒兆殷，分別在25及27位。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
【人物】首次挑戰100英里賽事即打破世績 45歲愛爾蘭女跑手展示驚人耐力與穩定性
上周在美國伊利諾伊州舉行的 Tunnel Hill 100 超馬賽事，以創造世界紀錄而聞名，來自愛爾蘭的 45 歲女跑手 Caitriona Jennings，向對手展示出驚人的耐力與穩定性，首次挑戰...運動筆記 ・ 1 天前
全運會三項鐵人 黃安琪女子組封后 港隊韋祺第4名完成(曾梓桓報道)
【Now新聞台】至於三項鐵人女子組冠軍，由中國公安體育協會代表黃安琪贏得，港隊的韋祺第4名完成，與獎牌擦身而過。 女子個人賽早上8時率先開始，三個項目比賽距離51.5公里，運動員先在灣仔對出海面游1.5公里，上水後的單車路段踩10圈合共40公里，途徑政府總部及摩天輪等地標。四川林鑫瑜游泳換項到單車已經上了頭位，最後10公里賽跑圍繞中環海濱長廊，鬥4個圈衝線。一直領先的林鑫瑜後勁不繼，藍衫、來自河北的黃安琪代表中國公安體育協會出戰，在第一圈尾段壓過林鑫瑜搶上第一，之後愈帶愈開，最終一個人帶返終點。黃安琪奪金，是唯一女鐵人兩小時內完成，時間是1小時59分16秒。四川林鑫瑜及韋雯得第二及三，港隊的韋祺以兩小時1分25秒，第4名完成，與獎牌擦身而過；彭詩雅被淘汰，蔡欣妍則因為違規被賽會取消資格。三項鐵人港隊代表韋祺：「完全很開心，因為未嘗試過覺得我會在頭五名，今次游水成績已經是生涯最好，所以第四名很開心，終於可以接近頭三名，所以很滿意成績。」三項鐵人港隊代蔡欣妍：「我覺得對於明年，覺得自己在這場比賽看到原來我自己在單車、在游泳方面，如果爭取到較前面位置，會發揮得更加好。每一場比賽都會有很多身體now.com 新聞 ・ 2 小時前
【賽事】陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」 麥嘜及麥兜擔任慈善大使
以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地（下稱「補天」），自 2011年成立至今，已召集逾 23,000 名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並於 2013 年起增設免費學前教...運動筆記 ・ 1 天前
全運會深港跨境馬拉松創歷史 何杰及張德順稱王封后(吳紀恩報道)
【Now新聞台】全運會馬拉松歷史性深港跨境舉行，寧夏的何杰及雲南的張德順分別贏得男女子組冠軍。 早上7時，男子組在深圳灣體育中心率先起步，沿路有群眾觀賽。跑約兩公里後，經深圳灣口岸進入香港，口岸旁邊有啦啦隊打氣。選手之後沿深圳灣公路大橋及港深西部公路跑至折返點，沿路返回終點，即是深圳灣體育中心，賽道全長42.195公里，香港段大約21公里。來自寧夏的何杰在35公里後帶出，拋離其他跑手領放返終點，最終以兩小時12分07秒首先衝線贏得金牌。雲南的高鵬跑出個人今季最佳成績，慢7秒得亞軍；第三名是安徽的吳向東。港隊兩名代表，林穎璋排19，張耀樑第25名完成。女子組鬥到30公里過外，3名跑手，河南路穎來自西藏，以個人身份參賽的次仁措姆，連同雲南的張德順發力帶出3頭車馬，最終張德順放甩兩名競爭對手帶返終點，贏次仁措姆5秒封后，路穎第三。港隊最好成績是羅映潮，排12，時間是兩小時39分23秒，屈旨盈及司徒兆殷，分別在25及27位。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
陶大宇罕談與前妻阿寶離婚 當年傳搭上郭羨妮致婚變 被爆已低調再婚
現年62歲的前TVB小生陶大宇，當年在多部劇集擔正做主角，大受歡迎獲封「師奶殺手」，近日則主力在內地發展，更會在網上直播帶貨...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 3 小時前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 22 小時前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 23 小時前
車Cam直擊｜光頭男子車內狂毆女伴至昏厥 網民譁然「謀殺咁嘅款」
一名光頭男子疑將女伴打至暈倒。 今日（14日）早上網上流出一段長約2分43秒車Cam影片，根據片段顯示日期為昨日（13日）晚上10時，從影片中可見，一輛私家車停泊在路旁，一對男女疑在車廂前座發生激烈爭執，坐在男司機位的光頭男子狂毆隔鄰白衣女伴，有時打向頭部和面部，更將她頭部撼向軚盤。 白衣女遭狂毆毫無反抗能am730 ・ 20 小時前
洪天明爆周嘉蔚多次嗌離婚 流淚感激太太「可以得到更好，但佢選擇咗我」
被網民戲稱為「賞金獵人」嘅洪天明，同2006年港姐亞軍周嘉蔚喺2012年結婚，二人育有兩子。幾個月前有周刊封面報導指，洪天明周嘉蔚嘅婚姻疑似喺今年初開始感情生變甚至「各有各玩」，甚至影到周嘉蔚擺低老公同囝囝，同3位男士去蒲。報導提及由於洪金寶「出聲」，兩公婆只好恩愛示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 15 小時前
木村拓哉53歲生日，愛女甜曬爸爸靚仔相！由20靚到50歲，用顏值駕馭GU的男神獨有魅力
木村拓哉53歲生日！一如以往一到11月13日，木村的愛女們，心美及光希都會在社交平台上，發布跟爸爸說生日快樂的慶生貼文。照片中的木村魅力沒法擋，這麼多年看回，木村的顏值還是頂流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。28Hse.com ・ 1 天前
45歲女從69kg減到60kg！多吃一餐反而變更瘦，秘訣在於「早上選這4樣食物」
一位45歲女性透過調整早餐習慣，在短時間內從69公斤降到60公斤，成功減掉9公斤。她身高165公分，過去雖有減重意識，但效果不佳。經過分析發現，問題關鍵在於「不吃早餐」。姊妹淘 ・ 1 天前