全運會男子佩劍 何思朗15比12挫許英明入決賽

【Now新聞台】全運會男子佩劍，港隊的何思朗擊敗廣東的許英明，打入決賽。

鏡頭左攻右的何思朗晉級過程淘汰隊友陳樂熹、安徽的吳嘉聖、山東的徐浩鈞，今場鬥廣東的許英明早段領先過4比1。

根據佩劍規則，腰部以上都是有效攻擊範圍，與其他劍種不同，除了刺中對手，亦可以劈的方式得分，何思朗中段被對方超前過比分，但隨即搶回領先，最終何思朗贏15比12，取得決賽資格。

#要聞