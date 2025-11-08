iHerb雙11優惠全網限時74折
全運會男子單車公路賽上演 有香港單車愛好者到珠海起步點觀賽(湯偉圓報道)
【Now新聞台】全運會史上首次橫跨珠海、澳門和香港的賽事男子單車公路賽今早上演，有香港單車愛好者專程到珠海起步點觀賽。
過百名運動員和車隊支援人員早上齊集起點進行安檢，他們預先提交資料登記，到場後獲發專屬手環及在頭盔貼上無線射頻識別系統的芯片，經過人臉識別及核對指紋後，進入閉環管理。
港隊代表認為，過程嚴格和暢順。
港隊單車代表胡俊賢：「我覺得芯片也不錯，各地方和部位都有芯片，即使有一個感應器掃描不到，也有第二個。我覺得很重要，(手帶)算是舒服，不會特別有勒著的情況。」
作為首個六次經過三地口岸的賽事，吸引不少市民旁觀。
珠海市民陳先生：「特別高興、特別興奮，剛好看到開跑一幕，覺得他們的速度都很快，第一次有這種大型的運動會在家門口舉行，讓(小朋友)感受一下氛圍。」
亦有單車迷特意來觀賽，之後更會踩單車去中山。
香港市民程先生：「專程來珠海住一晚，然後下樓看賽事，不過時間很短，很快就過了。現在來內地那麼方便，當去旅行也是很好的體驗。」
選手從珠海博物館出發，毋須下車過關，直駛澳門和連接三地的港珠澳大橋等等，沿路踩上北大嶼山公路和竹篙灣公路。大會在迪士尼樂園幻想道附近設立觀賽區，有學生拿著國旗和區旗為運動員打氣。
中五學生GOLDEN：「覺得很澎湃、很興奮，全國各地的選手都香港比賽，是很難得的機會，也可展示香港很好的基建設施，例如港珠澳大橋和道路。」
選手在本地作賽，約一個半小時，當選手經過港珠澳大橋接線，就是完成挑戰55.8公里長的香港賽段。而港珠澳大橋香港口岸和相關路段在中午十二時半後陸續解封。
