《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋「認同」
全運會男子單車公路賽周六舉行 大橋香港口岸6時半關閉
香港賽區承辦、賽道橫跨粵港澳三地的十五運會公路單車男子個人賽於周六(8日)舉行，將有23支隊伍、共104名運動員參與，包括9名香港運動員。賽事當日早上9時開始，預計下午約2時30分結束；當中預計10時20分經港珠澳大橋進入香港段，車隊在港逗留約1個半小時。為配合賽事，港珠澳大橋往珠海和澳門方向的路段，將於當日早上7時半起暫停服務；香港口岸旅檢大樓出境大堂及出境車輛通關廣場將於早上6時半關閉。
賽事賽道全程231.8公里，從珠海出發、途經澳門及香港。香港賽段為55.8公里，預計10時20分經港珠澳大橋進入香港段，之後沿北大嶼山公路、竹篙灣公路，進入香港迪士尼樂園度假區後折返，再經港珠澳大橋前往橫琴，然後返回珠海。警方會採用滾動式臨時交通管制，分段封閉及開放道路，確保選手安全。當局提醒預計當日早上經北大嶼山公路往返機場的行車時間將延長約30分鐘。
為配合賽事，港珠澳大橋西行(香港往珠海/澳門方向)將於當日上午7時30分至中午12時30分實施臨時管控，香港口岸旅檢大樓出境大堂及車輛通關廣場會於6時30分起關閉。因珠海仍有大量道路封閉，往珠海的金巴中午12時半至1時半只能提供有限度服務，珠海往香港的金巴則要到下午2時半才恢復服務。
為方便公眾觀賞賽事，香港迪士尼樂園度假區以外的幻想道行人路將設公眾觀賞區，可容納約數百名觀眾，市民可到場觀賽和為運動員打氣。警方會視乎現場情況，適時實施人流管制措施，市民須依從現場警員及工作人員指示。
女子個人賽則於周日(9日)舉行，主要涉及珠海市內道路，港珠澳大橋不受影響，但珠海人工島當日上午7時30分至11時30分期間，金巴往珠海僅提供有限度服務，香港與珠海九洲港的部分渡輪航班在11月8日及9日亦會暫停。
全運會統籌辦主任楊德強表示，今次賽道選擇及組織安排須符合嚴格要求，以確保運動員安全；三地已盡力壓縮港珠澳大橋和口岸通關服務的管控時間，以減低對鄰近地方交通和大橋口岸使用者的影響。呼籲當日須往返珠海及澳門的市民和旅客及早規劃行程，盡量改用其他口岸及公共交通。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/全運會男子單車公路賽周六舉行-大橋香港口岸6時半關閉/615587?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 19 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 19 小時前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！
10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！Japhub日本集合 ・ 19 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃仁勳：中國將在AI競賽中擊敗美國
英國《金融時報》報道，Nvidia(NVDA)行政總裁黃仁勳警告，中國將在AI競賽中擊敗美國，中國目前在AI領域上僅落後於美國幾納秒，因此美國必須奮起直追，贏得全球開發者的支持，才能最終取勝。AASTOCKS ・ 2 小時前
C朗：曼聯不會有奇蹟
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」now.com 體育 ・ 18 小時前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 2 小時前
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 17 小時前
全球晶片股血流成河 兩天市值蒸發5000億美元
全球半導體股票拋售潮正在加速，費城半導體指數與彭博亞洲晶片股指數的總市值在週二 (4 日) 和週三 (5 日) 兩個交易日內，合計蒸發了驚人的 5,000 億美元。這場突如其來的崩跌，正反映出投資者對 AI 概念股估值過高的深切擔憂。鉅亨網 ・ 21 小時前
澳洲給中國發貨 加拿大農民急了
據《彭博》周二（4 日）報導，澳洲將向中國運送五年來第一批油菜籽，一艘裝載試運貨物的貨輪，預計將在一周內啟航，前往中國青島。鉅亨網 ・ 1 天前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前