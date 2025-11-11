全運會男子手球港隊第四名創佳績 手球總會冀政府推出手球訓練基地

【Now Sports】皇家馬德里周日對華歷簡奴一役，阿歷山大阿奴再被放在後備席，而教練沙比阿朗素賽後也為此作了解釋。賽前有傳阿歷山大阿奴（Trent Alexander-Arnold）可望在周日西甲得到正選機會，但沙比阿朗素最終還是沒有讓這名傷癒不久的右閘擔正，而是寧願繼續用費達歷高華維迪在此位置客串：「TAA受傷後需要更多時間恢復，國際比賽日結束後，我相信他將能夠為接下來的比賽，做好充份的準備。」今場比賽，皇家馬德里只能與華歷簡奴互交白卷，連同上周二在歐聯敗給利物浦，沙比阿朗素否認球隊因此陷入危機：「我們早知道作客華歷簡奴不易，他們會帶你進入非常快的節奏。同時，我們也清楚自己的處境，現在希望比賽的心態能保持穩定，而我關心的是如何繼續成長、進步，然後以積極及建設性的方式自我反省。」「現在才11月，路還很長，聯賽是一場一場地打......我們必須對自己有很高的要求，但也要保持冷靜。」沙比補充。

now.com 體育 ・ 20 小時前