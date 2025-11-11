容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
全運會男子手球港隊第四名創佳績 手球總會冀政府推出手球訓練基地
【Now新聞台】全運會男子手球賽事，港隊排第四創歷屆最佳成績。香港手球總會董事局主席何仲浩指，港隊一直在全運會等賽事表現穩定並保持水準，惟全港目前只有8個室內手球訓練場地，冀政府推岀手球訓練基地推廣手球運動。
中國香港手球總會董事局主席何仲浩：「手球打比賽時，手會塗手球膠，當場地打完球後，對當地體育館增添很多麻煩，因為手球膠會黐地下、會黐下黐下，同事很難短時間清理，去到大專院校都不可允許用手球膠。我覺得目前不是討論這件事的時候，因為政府有它的難度，我們很明白香港場地很難找，我希望給一些場館我們可以作為基地場館。」
#要聞
其他人也在看
全運會｜手球港隊惜負北京名列第4創最佳 網球港青男團入4強穩袋牌
第十五屆全國運動會周一（11日）正式揭開戰幔，港隊在多個項目分途出戰，當中手球隊出戰銅牌戰，力爭隊史首面獎牌，雖然最終力戰以25：33不敵北京隊，無緣獎牌，不過取得第4名已寫下香港手球歷史新一頁。此外，網球港隊則於男子青年團體賽8強以直落場數2：0淘汰河北隊打入四強，不設銅牌戰下穩袋獎牌，明日硬撼江蘇隊爭奪決賽席位。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
全運會・港隊追蹤｜手球男隊奪殿軍 泳隊麥世霆破香港紀錄殺入100米蛙泳決賽
全城關注的香港男子手球隊，周一（11月10日）晚上於啟德體藝館出戰第15屆全運會手球賽事季軍戰，迎戰勁旅北京。港隊雖然全力以赴，最終仍以25：33不敵對手，與獎牌擦身而過，但成功奪得殿軍，已創下港隊在全運會手球項目歷史上的最佳成績。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
法拉利主席籲兩車手專注比賽
【Now Sports】法拉利車隊於剛過去的世界一級方程式聖保羅站，可謂多災多難，旗下兩位車手陸克萊及咸美頓，都因為意外，無法完成比賽，其中7屆冠軍咸美頓更加以惡夢來形容他在車隊的首季。至於法拉利主席則呼籲兩位車手，要少說話，多專注比賽。法拉利主席艾爾坎（John Elkann）見狀陸克萊及咸美頓，在今站比賽後，對戰車頗有微言，即時回應兩人的行為，指車手應該更專注於鬥車，而不是以說話來搶目光，尤其在最後的三站比賽，需要的是鬥車爭取好成績。艾爾坎說：「我們的車手要少說話，集中比賽是很重要，餘下的比賽仍然關鍵，爭取車隊排行榜第2位並非沒有可能。」今季F1剩餘3個賽站，包括下站的拉斯維加斯，還有卡塔爾及阿布扎比，目前法拉利在車隊榜以362分排在第4位，比起第2位的平治（398分）及紅牛（366分），並非相差太遠。now.com 體育 ・ 9 小時前
英超 ｜高普拍片向哥帥致敬 祝賀千場里程碑 乘機亦要抽下水
在現代足球，鮮有競爭能如哥迪奧拿與高普之間這般精彩及持久，兩位教練之間既激烈又互相尊重的對抗，幾乎定義了過去十五年間的英格蘭及歐洲足球格局。高普拍片向老對手致敬。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
傳干地輸「玻」後今周見主席
【Now Sports】拿玻里周日意大利甲組聯賽，作客淨吞博洛尼亞雙蛋，今季第5敗，衛冕之路相當崎嶇，目前排在聯賽榜第4位的他們，據意大利媒體報道，教練干地很有可能今周與主席會面，希望找到問題根源。拿玻里不敵博洛尼亞後，干地（Antonio Conte）除了失望之餘，更直指有球員不聽話，不遵從他的戰術，隊內更衣室是否出現變化，相信只有拿玻里球員及干地才知道。據那不勒斯當地一些報紙指出，干地會藉國際賽期，與球會主席傾談球隊成績問題，甚至乎有傳聞干地或要下台，但一切有待證實。報道指出，拿玻里高層仍然支持干地執教，只是球隊出了甚麼問題，希望在周二、周三的交談中，找尋到解決方法，甚至乎進一步加大干地的決策權力。now.com 體育 ・ 12 小時前
TAA又冇正選 沙比：等國際賽後……
【Now Sports】皇家馬德里周日對華歷簡奴一役，阿歷山大阿奴再被放在後備席，而教練沙比阿朗素賽後也為此作了解釋。賽前有傳阿歷山大阿奴（Trent Alexander-Arnold）可望在周日西甲得到正選機會，但沙比阿朗素最終還是沒有讓這名傷癒不久的右閘擔正，而是寧願繼續用費達歷高華維迪在此位置客串：「TAA受傷後需要更多時間恢復，國際比賽日結束後，我相信他將能夠為接下來的比賽，做好充份的準備。」今場比賽，皇家馬德里只能與華歷簡奴互交白卷，連同上周二在歐聯敗給利物浦，沙比阿朗素否認球隊因此陷入危機：「我們早知道作客華歷簡奴不易，他們會帶你進入非常快的節奏。同時，我們也清楚自己的處境，現在希望比賽的心態能保持穩定，而我關心的是如何繼續成長、進步，然後以積極及建設性的方式自我反省。」「現在才11月，路還很長，聯賽是一場一場地打......我們必須對自己有很高的要求，但也要保持冷靜。」沙比補充。now.com 體育 ・ 20 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 13 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
國際大賽｜《英雄聯盟》全球總決賽 逾670萬人同時觀看 「電競世界盃」冠軍獲100萬美元
騰訊（0700）旗下王牌遊戲《英雄聯盟》於昨日（9日）在中國成都舉行2025全球總決賽（S15），這一賽事素有...BossMind ・ 15 小時前
馬詠茹專訪︱前港隊單車代表轉戰幕前 以運動員心態挑戰自己：我都冇嘢輸啦！
前香港女子單車隊運動員馬詠茹（Vivian）雖然已經退役，但最近仍然活躍於大家眼前。除了今年參與真人騷節目《足球女將》，最近更擔任聯合國兒童基金會慈善跑「星級英雄」。原來Vivian有意進軍幕前，陸續作不同嘗試，馬詠茹：「我自己好鍾意新嘗試同挑戰自己，我諗運動員都係有呢個性格，我諗我都冇嘢輸啦！」這種心態反而令她更容易適應演藝工作，更透露下一步最想挑戰演戲！Yahoo新聞 ・ 15 小時前
城利戰金球數不完 霍頓沙拿都有份
【Now Sports】曼城、利物浦同屬近代其中兩支最成功的英超勁旅，自然合演無數經典時刻、妙絕金球，周日再演城利戰前，球迷何不先回味一下過去這戲碼的入球盛宴？2002/03年安歷卡的窩利、2003/04夏文的遠射，都屬這戲碼的靚波，而曼城殿堂級射手阿古路亦屢次攻破紅軍大門。2012/13年，他曾擺脫門將後窄角度射入空門。這名阿根廷射手確實不只懂得在門前捕捉機會，2015/16年就在峨眉月前展露遠射腳頭。說到這戲碼的遠射金球，自然不會缺少謝拉特的份兒，他在2012/13年賽和2:2之役，以一記遠程砲令人目瞪口呆。霍頓在上周中歐聯對多蒙特兩次禁區外施射得手，腳風順。早於2020/21年，他曾於右輔位引球入中路，然後左腳勁射破網。沙拿今季好像入球減產，但只要看看他過去破「城」的紀錄，包括2021/22年過關斬將破門，誰敢斷言他不會在今夜再入金球？英超 曼城VS利物浦Now TV 621台10/11 00:30直播Now TV 611台4K直播now.com 體育 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜林定國：各界投入程度關係中央對港看法 楊何蓓茵：公務員可短暫離崗投票｜Yahoo
立法會換屆選舉投票日為 12 月 7 日，政府官員近期不斷呼籲社會各界支持選舉，鼓勵投票。律政司司長林定國表示，立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質，社會各界對選舉的支持與投入程度，「也關係到中央對香港的看法」。他認為，要確保「一國兩制」行穩致遠，「很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
C朗怒諷球證：做得好！繼續囉！
【Now Sports】艾拿素雖然在周末的沙特阿拉伯聯賽以3:1擊敗尼奧姆，但基斯坦奴朗拿度一度不滿判決，在進入更衣室前狠諷球證。這場比賽的上半場以0:0作結，之所以令基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）不滿，是臨完場前球證沒有判處角球，選擇直接鳴笛完場，間接令球隊少了一次機會。有影片拍到C朗在回到更衣室前對球證大吼：「做得好，做得真好。繼續這樣吧，你今仗表現非常好，一場出色的執法。」沒有半句粗言穢語，但字裡行間的怒意非常明顯。或許C朗的爭勝心為隊友帶來了正面影響，下半場開波2分鐘艾拿素就打開紀錄，C朗亦有12碼進帳，最終球隊以3:1擊敗尼奧姆。今季C朗在各項賽事中已經累積了10個入球、2個助攻，自2023年加盟艾拿素出場116場比賽的他，已貢獻了103個入球、21個助攻。相關片段：https://www.youtube.com/shorts/LZUH-I1sSI4now.com 體育 ・ 1 天前
英超 ｜錫斯高輕傷 曼聯好消息 斯洛文尼亞大鑊
曼聯大戰熱刺的賽事中，前鋒錫斯高後備上陣僅踢了30分鐘，便因膝部受傷被迫離場。外界擔心他或將長期缺陣，而這段時間剛好與多名非洲球員明年一月出戰非洲國家盃的時期重疊。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
何文田站 A 出口改標示捱批 最新修正為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」｜Yahoo
港鐵何文田站大堂 A 出口命名標示爭議有新進展。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今早（11 日）7 時收到港鐵常務總監楊美珍回覆，指示牌最新命名已改為「何文田邨/愛民邨/朗賢峯」。田北辰形容，相信港鐵知道今次事件引起社會關注，最新安排既體現了「歷史先行」，亦考慮了何文田邨和愛民邨居民的感受。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
英超話題 ｜利物浦追平入球判無效 判決正確嗎？
利物浦作客曼城以0比3落敗，但比賽中有一個關鍵時刻，當時曼城以1比0領先，第38分鐘，利物浦隊長雲迪克接應角球頂入網內，但助理裁判隨即舉旗示意越位。VAR覆核後，裁定利物浦左閘羅拔臣在越位位置干擾比賽，入球被判無效。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
郭柏妍被批演技差發文求饒望顧及感受 反再被網民指責：你機會比其他人多
郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，簽約TVB後備受力捧，入行短短幾年間已參與唔少劇集拍攝，包括劇集《青春不要臉》、《白色強人II》、《奪命提示》、《麻雀樂團》等等，2022年亦憑藉台慶劇集《下流上車族》演活「車芊芊」一角，躍升成為「飛躍進步女藝員」。不過，郭柏妍嘅演技就不時被網民批評未夠成熟，只懂眼碌碌演戲；近日，郭柏妍喺熱播劇《金式森林》中飾演「高靜」一角，與羅天宇有唔少對手戲，其眼碌碌表情及尖銳聲線再次被網民批評，令郭柏妍於社交平台發文求饒，但網民們就未有手下留情，反而繼續批評佢演得唔好。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 20 小時前