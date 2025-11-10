全運會男子手球銅牌戰 啟德體藝館一片紅海 球迷為港隊打氣(陳樂陶報道)

【Now新聞台】不少市民親身到啟德體藝館穿起紅衣撐港隊，商場同樣人頭湧湧。

平日傍晚6時開賽，無阻數千名市民親身到啟德體藝館，顯示出香港主場的氣勢，無論得分、失分，都與球員同喜同悲。

要營造主場氣氛，不少球迷都選擇穿起紅衣，將觀眾席變為紅海。文體旅局局長羅淑佩、全運會香港賽區統籌辦主任楊德強都有入場，座上客亦包括其他港隊運動員。

港隊沙灘排球代表杜詠彤：「前一兩場我們都有來捧場，也開始見到觀眾席開始越來越滿，我認為香港隊出來比賽時會很享受及很投入。」

廣告 廣告

港隊沙灘排球代表杜詠雯：「港隊其實表現好好，因為北京節奏明顯快很多，但香港隊仍然能緊貼節奏，也打得非常緊湊。」

誰都可發光，只要找對地方，雖然港隊最終失落獎牌，搏盡的表現贏盡香港人的掌聲。

蔡先生：「很盡力很拼命，不得了，傳接都很好。」

盧先生：「雖然對手很強悍，但我們都會很盡力對抗他們。」

場內場外同樣熱鬧，有市民就在觀塘一個商場觀戰。

吳先生：「熱鬧一點，人氣比較好，家中沒那麼多人。」

胡女士：「我的(健身)教練是99號連潤滔先生。(他表現如何？)很出色，早前拿了最有價值球員，現時也入了兩球，我會繼續支持他。」

手球賽事落幕，劍擊、七欖等賽事將緊接在香港賽區上演。

#要聞