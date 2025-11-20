全運會男子花劍團體港隊奪金 前童星吳諾弘成為熱搜

第十五屆全國運動會正進行得如火如荼，由「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘花劍團體賽，而決賽已經喺噚晚（19日）啟德體藝館上演，港隊最終以45：34擊敗福建隊，奪得香港隊今屆全運第9金。

張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘嘅出色表現獲市民大讚，當中後備嘅吳諾弘喺噚晚嘅決賽雖然未有上場，不過佢喺8強戰臨危受命上場比賽，佢嘅出色表現令佢喺賽後成為熱搜焦點，人氣急升。

現年26歲嘅吳諾弘曾擔任過童星，演出《酒店風雲》、《最美麗的第七天》、《宮心計》及《巨輪》等多套TVB劇集，但童年時已對劍擊產生濃厚興趣，由小學三年班開始學劍，三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍，完成拔萃男書院中五後決定休學，成為全職運動員。佢曾喺多次比賽中獲得獎項；亦曾為TVB劇集《是咁的，法官閣下》黃智賢與關禮傑一場格劍戲份擔任劍擊指導。2021年，佢孖住張家朗、張小倫及蔡俊彥出戰東京奧運會，其進擊表現，令人眼前一亮；2022年參加亞洲劍擊錦標賽團體賽獲得銅牌，去到2023，佢出戰成都世界大學生運動會，為香港奪得一面男子花劍團體金牌，認真犀利！

