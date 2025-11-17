全運會男子跳遠 陳銘泰、羅毅謙及黃珀恒未能晉級(吳紀恩報道)

【Now新聞台】全運會，港隊在早上的田徑項目分別出戰男子跳遠、男女子400米初賽，7名運動員也未能夠晉級。

男子跳遠港隊3人出戰，陳銘泰頭兩次都造不到成績，這下第三跳成功落池後，自己都搖頭不太滿意，這跳成績7米44。22名選手角逐，成績最好頭12名入決賽，港隊羅毅謙、陳銘泰及黃珀恒，分別排16至18未能晉級。

徑賽方面，港隊在男女子400米初賽合共4人出戰。男子組，畫面右邊數起第二個，4線的陳俊浩轉項大半年，早前在香港公開賽這個項目封王。這位22歲跑手最終小組第6，總成績15無緣決賽，不過跑出47秒09創出個人最佳，兼打破自己保持的香港紀錄。

左邊第一個，8線的馬穎雯出戰女子400米初賽，以56秒88第5名過終點，港隊3名跑手中，時間最快一人。另一組左邊數起第二個，7線徐穎恩跑出57秒88，與隊友馬穎雯一樣，小組第5名完成。畫面右邊數起第二個，蔡思晨造出時間是58秒27，小組第6，3名女將總成績分別排14、16及18，初賽止步。

#要聞