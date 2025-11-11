全運會男子100米背泳 港隊何沛熹、劉紹宇及陳鎡樵未能晉級(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運會游泳，港隊兩位女將張心悅及文薈喬分別晉身100米背泳及蛙泳準決賽；男子100米背泳，劉紹宇、何沛熹在初賽行人止步。

浙江的汪順在畫面最上方第7線，對落便是港隊何沛熹及劉紹宇。這場男子100米背泳，初賽第一組6人角逐，46位泳手分5組，總成績頭16名晉級準決賽。

奧運1金2銅得主汪順過了半程領先，何沛熹緊隨，一度落後0.12秒，隊友劉紹宇排第5，不過兩人都無以為繼，汪順稍為加快頻率便拉開，最後輕鬆完成，浙江隊友未樂逸第二；何沛熹及劉紹宇排4、5，連同港將陳鎡樵，三人都無緣晉級。

游泳港隊代表劉紹宇：「全運會相信是最後一屆，雖然也是自己第一屆，但明年是亞運會，與教練亦曾經商量報名明年亞運後如何部署，如何計劃自己的生涯。」

游泳港隊代表何沛熹：「這一切都是新體驗，所以也帶來一點改變，對我來說有幫助，可以從中作出改善，我滿意自己游出的時間。」

女子100米蛙泳初賽，畫面由下數起第三位、港隊的高嘉連出戰，同場還有倫敦奧運2金得主葉詩文等，山西楊暢最終小組得第一。高嘉連游第7，總排名第23。

100米背泳初賽，上方數落第二個、另一港將陳梓瑜游出1分04秒27，小組第8，與隊友何佩恩同樣未能夠晉級。

