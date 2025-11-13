全運會男子100米自由泳 港隊何甄陶、李昇海及陳一鳴未能晉級(曾梓桓報道)

【Now新聞台】全運會游泳，港隊的楊凱晴晉身女子200米蝶泳準決賽；何甄陶及張心悅等泳手則在初賽出局。

港隊李昇海出戰男子100米自由泳初賽，在畫面由上至下第二個、隊友何甄陶就在第5線道。

參加過東京及巴黎奧運，杭州亞運50自銀牌得主何甄陶半程帶出第一個轉塘，領先0.36秒，不過最後五十米後勁不繼，被其他泳手逐一趕過。河南紀奕存首先完成，李昇海游第7，何甄陶最後一個觸池，加上另一組陳一鳴，三個人都無法晉級。

廣告 廣告

男子200米個人混合泳初賽，上方數起第二個的盧梓霖與第4線浙江的汪順同組出賽。47位泳手爭16個晉級席位，全國兼亞洲紀錄保持者汪順由頭帶到尾小組第一，盧梓霖游出兩分6秒13第8，與另一組隊友劉平治都無緣晉級。

張心悅今屆全運會連同接力出戰7個項目，轉戰50米背泳，畫面由上數落第二線道，最終以29秒60，小組第7名完成，隊友陳梓瑜都未能夠躋身前16晉級。

15歲小將文雪兒出戰女子200米蝶泳初賽，由上數起第3線。最上方是江蘇張雨霏，這位東京奧運金牌得主實力超班，以近5秒優勢小組第一，文雪兒第8名觸池初賽止步。

#要聞