專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
全運會男子100米自由泳 港隊何甄陶、李昇海及陳一鳴未能晉級(曾梓桓報道)
【Now新聞台】全運會游泳，港隊的楊凱晴晉身女子200米蝶泳準決賽；何甄陶及張心悅等泳手則在初賽出局。
港隊李昇海出戰男子100米自由泳初賽，在畫面由上至下第二個、隊友何甄陶就在第5線道。
參加過東京及巴黎奧運，杭州亞運50自銀牌得主何甄陶半程帶出第一個轉塘，領先0.36秒，不過最後五十米後勁不繼，被其他泳手逐一趕過。河南紀奕存首先完成，李昇海游第7，何甄陶最後一個觸池，加上另一組陳一鳴，三個人都無法晉級。
男子200米個人混合泳初賽，上方數起第二個的盧梓霖與第4線浙江的汪順同組出賽。47位泳手爭16個晉級席位，全國兼亞洲紀錄保持者汪順由頭帶到尾小組第一，盧梓霖游出兩分6秒13第8，與另一組隊友劉平治都無緣晉級。
張心悅今屆全運會連同接力出戰7個項目，轉戰50米背泳，畫面由上數落第二線道，最終以29秒60，小組第7名完成，隊友陳梓瑜都未能夠躋身前16晉級。
15歲小將文雪兒出戰女子200米蝶泳初賽，由上數起第3線。最上方是江蘇張雨霏，這位東京奧運金牌得主實力超班，以近5秒優勢小組第一，文雪兒第8名觸池初賽止步。
#要聞
其他人也在看
全運會女子自由泳 何詩蓓及馬紫玲闖200米準決賽
【Now新聞台】全運會游泳港隊代表何詩蓓晉身女子200米自由泳準決賽。 何詩蓓首次出戰全運會參加4個項目，率先在200米自由泳亮相。初賽在第3組游第4線，48位泳手落場，成績最好頭16名晉級。何詩蓓在東京奧運以1分53秒92打破亞洲紀錄保持至今，初賽她由頭帶到尾，游出1分58秒98，總成績排第3。隊友馬紫玲亦以第16名躋身今晚的準決賽。另一位港將王欣桐則無緣晉級。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【全運】刷新200混亞洲紀錄 于子迪：再努力練習
【Now Sports】上月才過13歲生日的河北代表于子迪，周二在全運會游泳項目，出戰女子200米個人混合泳，以2分07.41秒，不單摘下金牌，更加刷新了這個項目的亞洲紀錄，其在中國泳壇新一代已被寄予厚望。于子迪超越了另一中國泳手葉詩文在200米混合泳所保持的亞洲紀錄，後者於2012年倫敦奧運會時締下佳績，如今被于子迪所打破。有「小孩姐」之稱的于子迪，對於外界目光都放在她身上，13歲小妮子直言沒多大理會。于子迪說：「我很高興及興奮，因沒有預計到會游出這麼好時間。不過，只需要做回自己便可，並且努力訓練。」于子迪於今年的新加坡世界游泳錦標賽，奪得4x200米自由泳接力銅牌，而她在參予的3項個人賽，包括400混、200混及200蝶，都得到第4名，與獎牌這麼近、那麼遠，預計明年的亞運會，她會是中國泳隊的奪牌希望。now.com 體育 ・ 16 小時前
全運會｜麥世霆、徐奕棋及張智傑晉男子50米蛙泳準決賽
【Now新聞台】全運會游泳，港隊代表何詩蓓，晉身女子200米自由泳準決賽。 何詩蓓初賽在第3組游第4線，首次出戰全運會參加4個項目，率先在200米自由泳亮相。48位泳手落場，成績最好頭16名晉級。何詩蓓在東京奧運以1分53秒92打破亞洲紀錄，保持至今。初賽她由頭帶到尾，游出1分58秒98，總成績排第3，隊友馬紫玲亦以第16名，躋身今晚的準決賽。另一位港將王欣桐則無緣晉級。畫面由下數上第三個的麥世霆早一晚出戰100米蛙泳，決賽第7；早上轉戰50米初賽，同組還有杭州亞運金牌得主覃海洋代表上海出戰。麥世霆以28秒12小組第5，與隊友徐奕棋及張智傑今晚準決賽再度出戰。#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
全運會男子100米背泳 港隊何沛熹、劉紹宇及陳鎡樵未能晉級
【Now新聞台】全運會游泳，港隊兩位女將張心悅及文薈喬分別晉身100米背泳及蛙泳準決賽；男子100米背泳，劉紹宇、何沛熹在初賽行人止步。浙江的汪順在畫面最上方第7線，對落便是港隊何沛熹及劉紹宇。這場男子100米背泳，初賽第一組6人角逐，46位泳手分5組，總成績頭16名晉級準決賽。奧運1金2銅得主汪順過了半程領先，何沛熹緊隨，一度落後0.12秒，隊友劉紹宇排第5。不過兩人都無以為繼，汪順稍為加快頻率便拉開，最後輕鬆完成。何沛熹及劉紹宇排4、5，連同港將陳鎡樵，三人都無緣晉級。游泳港隊代表劉紹宇：「全運會相信是最後一屆，雖然也是自己第一屆，但明年是亞運會，與教練亦曾經商量報名明年亞運後如何部署，如何計劃自己的生涯。」游泳港隊代表何沛熹：「這一切都是新體驗，所以也帶來一點改變，對我來說有幫助，可以從中作出改善，我滿意自己游出的時間。」女子100米蛙泳初賽，畫面由下數起第三位、港隊的高嘉連出戰，同場還有倫敦奧運2金得主葉詩文等，山西楊暢最終小組得第一。高嘉連游第7，總排名第23。100米背泳初賽，上方數落第二個、另一港將陳梓瑜游出1分04秒27，小組第8，與隊友何佩恩同樣未能夠晉級。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 5 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 13 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宣萱Threads說「只是純友誼」，對象是暗示古天樂？有種好友叫「宣萱與古天樂」，看到他們的互動都會心微笑了
宣萱近期追上社交平台潮流，活躍於Threads與脆友們互動，近日更發文指，「Pure friendship. Not what you are all thinking. 😆」當中的「純友誼」，有不少網民都留言第一反應是否在說古天樂。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
梁朝偉從來不化妝！素顏出席頒獎典禮「化了反而油膩」 劉嘉玲1句點評掀熱議
劉嘉玲近日在大陸綜藝《一路繁花2》中爆料，丈夫梁朝偉「從不化妝」，不論拍戲或走紅毯一律素顏上場，甚至直言：「他一化妝反而有點油膩了！」這番話一出，立刻引發現場嘉賓激辯，也掀起網友對「男生是否該化妝」的討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤長子交往中？19歲「國民初戀」的甜美魅力爆發
19歲的姚焯菲Chantel，在今年八月到美國升學，和李克勤長子李立仁（Ryan）成為同校同學。二人前陣子已傳出交往的傳聞，近日甚至一同拖手拍片，令傳聞更加升溫。這位因甜美外型和聲線而被稱為「國民初戀」的年輕歌手，到底有何魅力呢？Yahoo Style HK ・ 6 小時前
【Aeon】心動價商品 灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9（即日起至30/11）
鴻福堂雪梨川貝海底椰 $10、灣仔碼頭香菇/菠菜木耳雞肉水餃$13.9、明治角10棒四方雪條/北海道香草味雪條/純乳酪雪糕杯2件裝 $29.9、三本珈啡鐮倉焙煎咖啡 $24.9YAHOO著數 ・ 2 小時前