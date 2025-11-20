黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
全運會男子4X100米接力 港隊小組第4無緣決賽
【Now新聞台】全運會田徑，男女子港隊在4X100米接力初賽止步，未能夠晉級。
藍衫港隊，陳一樂負責第一棒，在第4線出賽。第一個彎位，與其他對手保持均勢。畫面由右數起第二個、李康傑緊接跑直路；之後郭俊廷接力，被第3線天津力逼。最後直路，山東賈潤澤一放到底首名衝線，江蘇隊得第2。港隊最後一棒鍾梓聖第5名過終點，最後因為廣西被取消資格而升上第4位，不過39秒79無緣決賽。
女子4X100米接力初賽，7線藍衫港隊，陳佩琦打頭陣，過了彎位後交棒給左邊數起第二個的白凱文接力，最後兩棒鄧焯文及江俊淇都未能夠追到前列。第8線江蘇袁琦琦在直路靠後勁，力壓廣西及浙江衝線。港隊以45秒56第5名完成，初賽止步。
早上決出兩面金牌。男子一萬米決賽，藍衫港隊謝俊賢在畫面後方起跑，25名運動員落場24人完成。紅衫雲南蔣發坤最後一圈發力，拋離其他對手獨自帶返終點。頭6名跑手都造出個人最佳時間，蔣發坤28分45秒89奪金，山東唐浩然後上得第2，遼寧于水慶第3。謝俊賢跑出30分52秒23，排24。
田項方面，新疆的圖爾貢在男子鐵餅奪金，這位全國紀錄保持者第3擲造出64米40，成功衛冕。山東刑家棟及浙江諸嘉程同樣擲出個人最佳成績，得第二及第三。
#要聞
