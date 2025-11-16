第十五屆全國運動會首次由香港、澳門及廣州三地聯合舉辦，氣氛自然比以往更加熾熱！為與市民一同迎接這項國家級盛事，新鴻基地產旗下12大商場於即日起至21日推出一系列全運會主題活動，包括設置巨型高清電視直播全運賽事、運動體驗活動及消費獎賞，以商場為平台讓更多市民投入運動狂熱之中，讓市民無論身處哪區都能「一齊撐港隊」！

全運會直擊｜新地旗下12大商場化身全運會「第二主場」 商場大電視全程直播賽事｜Yahoo活動街

全運會正式舉行期間，新地旗下十大商場將設置巨型電視全程直播賽事，營造全民參與的熱烈氣氛，帶動消費意欲。大型電視直播不僅提升現場觀賽氣氛，更有效延長顧客停留時間，帶動周邊商戶消費，預料各場活動於週末人流將有 10%增幅。由即日起至 11 月 21 日推出的「Sport Fever 運動狂熱」消費獎賞活動，推出多項消費獎賞，涵蓋美食及零售，包括高達HK$390 電子禮券。期望藉此將賽事熱情轉化為消費動力，吸引大量顧客於觀賽同時消費，進一步推動場內餐飲及零售營業額上升。

東港城

上水廣場

北角匯

將軍澳中心

Mikiki

PopWalk 天晉滙

屯門卓爾廣場

屯門錦薈坊

荃錦中心

新領域廣場

life@KCC

joy@KCC

