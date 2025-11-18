天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
全運會網球男單 黃澤林擊敗崔杰晉四強肯定獲首面單打獎牌
【Now新聞台】全運會男子網球，黃澤林躋身四強，不設銅牌戰之下，肯定為港隊取得第一面網球單打獎牌。
八強鬥世界排名319位、北京的崔杰，目前排名143位的黃澤林先贏一盤7比5領先，第二盤三度破發之下再贏6比0，直落兩盤淘汰崔杰，取得四強席位。不設銅牌戰之下，肯定獲得獎牌，亦是港隊於全運會歷來第一面網球單打獎牌。
#要聞
黃澤林晉身全運會男子網球第三輪 與廣東的曾姚杰爭八強席位
【Now新聞台】全運會男子網球，港隊代表黃澤林打入第三圈，會與廣東的曾姚杰爭八強席位。紅衫黃澤林擊敗山西段皓，休息了一日再出戰。面對湖北球手陳燁，第一盤1比1平手後，黃澤林打破陳燁發球，局數拉開，全場6次機會把握到一半，以6比4先拔頭籌。這位21歲港隊代表全場開出9球「ACE」，第一發球得分率七成九，第二發更加去到八成八，3次破發危機全部化解。第二盤繼續主導戰局，局數拉開到4比2。這局雙方多次僵持後，陳燁發球雙錯誤，黃澤林贏多盤6比3晉級。賽後黃澤林接受訪問中途，看到陳燁離開球場，他主動要求暫停等一等，掌聲歡送顯示風度。黃澤林表示，這天有更多球迷入場看比賽很開心，連續兩輪在中央場出戰亦感到很興奮。男子網球港隊代表黃澤林：「知道這天可以打到中央場，因為知道中央場，香港才可以直播，希望我下一輪，這幾天可以繼續在中央場比賽，我的朋友可以在香港可以看到我比賽。」 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
黃澤林晉身全運會男子網球第三輪 與廣東的曾姚杰爭八強席位(郭灝然報道)
【Now新聞台】全運會男子網球，港隊代表黃澤林打入第三圈，會與廣東的曾姚杰爭八強席位。 紅衫黃澤林擊敗山西段皓，休息了一日再出戰。面對湖北球手陳燁，第一盤1比1平手後，黃澤林打破陳燁發球，局數拉開，全場6次機會把握到一半，以6比4先拔頭籌。這位21歲港隊代表全場開出9球「ACE」，第一發球得分率七成九，第二發更加去到八成八，3次破發危機全部化解。第二盤繼續主導戰局，局數拉開到4比2。這局雙方多次僵持後，陳燁發球雙錯誤，黃澤林贏多盤6比3晉級。賽後黃澤林接受訪問中途，看到陳燁離開球場，他主動要求暫停等一等，掌聲歡送顯示風度。黃澤林表示，這天有更多球迷入場看比賽很開心，連續兩輪在中央場出戰亦感到很興奮。男子網球港隊代表黃澤林：「知道這天可以打到中央場，因為知道中央場，香港才可以直播，希望我下一輪，這幾天可以繼續在中央場比賽，我的朋友可以在香港可以看到我比賽。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
