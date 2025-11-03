全運會義工制服未收齊 統籌辦：分配額未滿足香港賽區需求

【on.cc東網專訊】第15屆全國運動會香港賽區委任超過1.6萬名市民擔任義工，主辦單位早前亦於社交平台上提醒義工，登記取件訊息以收取制服速遞，又指制服會於本月上旬送抵，然而全運會開幕在即、部分競賽項目已經開始的情況下，不少義工仍表示尚未收到制服。就該情況，全國運動會香港賽區統籌辦公室表示，粵港澳三地的運動服，包括運動員、工作人員和義工的制服由廣東省執委會統一進行市場開發，而廣東今年初通知，會由一家統一開發合作夥伴贊助企業贊助，提供全運會所需的制服予三地。但是由於分配額不足以滿足香港賽區的制服需求，香港賽區的義工制服須其後通過採購程序，向相關贊助企業另外付款採購，才能有足夠數量分配，服裝生產與送遞亦因而有所延遲，而香港賽區一直催促贊助企業加快生產，並向廣東執委會反映問題。

統籌辦公室又表示，最近已陸續收到贊助企業分批交付的制服，預期可在本星期內開始，逐步以整套形式分發給各位義工。由於義工人數眾多，將採用合約物流服務平台進行分發程序，務求在短時間內迅速將制服分發到義工所選擇、位於全港不同位置的自提點，以便加快派發流程和方便義工領取制服，同時亦一直與義工團體緊密聯繫，務求將包括有關制服分發的訊息適時傳達給義工，並感謝全體義工團隊的配合。

