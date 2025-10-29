全運會跨境馬拉松下月15日舉行 深圳灣口岸會根據情況提前重開（林凱潼報道）

【Now新聞台】全運會跨境馬拉松下月15日舉行，賽事跨越深港兩地，深圳灣口岸將採用前置通關查驗及閉環管理，口岸擬當天臨時封閉，會根據情況考慮提前重開，減低對旅客影響。

跨境馬拉松由深圳灣體育中心起步，經深圳灣口岸進入香港路段，賽事跨越深港兩地，期間將採用前置通關查驗及閉環管理，比賽當天選手毋須辦理出入境手續就可過關。

口岸辦表示結合測試賽經驗，申請在比賽當天凌晨2點起封關到早上11時，正待國家審批。

深圳市口岸辦陸路口岸處四級調研員陳艷：「我們也是結合了測試賽經驗，盡量的減少我們對深圳灣口岸旅檢和貨檢的通關時間影響。如果深港口岸單位一致認為深圳雙方口岸單位已經做好了準備，那麼我們可以提前來恢復深圳灣口岸的通關。」

而在全運會期間，口岸邊境亦設置全運會專用通道，如果過關人數上升，便會增加更多專用通道，確保不會影響旅客通關時間。

深圳灣邊檢站邊防檢查處副處長孫嬌嬌：「我們所有的通道都可以轉為我們的專用通道，相當於我們會全力保障，我們會平衡在我們現有條件下，一個是本身我們就有應急的通道，有一些移動便攜設備作為查驗設備的。」

屆時跨境馬拉松參賽者將跑過這裡進入香港賽段，口岸封閉後，跨境車輛可轉行皇崗、蓮塘等其他口岸過境。

