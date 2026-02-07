全運會逾1.5萬人擔任義工 服務36萬小時創新高

【Now新聞台】全運會和殘特奧會去年底順利閉幕，當局舉辦嘉許禮表揚參與的義工。

嘉許禮在將軍澳單車館舉行，政務司司長陳國基、賽馬會主席廖長江等出席。全運會及殘特奧會香港賽區共招募超過15000名義工，負責各個競賽項目、嘉賓接待及人流管制等支援，總服務時數達36萬小時，是歷來規模最大的義工團隊。

陳國基致辭時指，賽事首次由粵港澳三地共同承辦，對香港的體育發展具有重要意義，感謝義工們的無私貢獻，讓旅客感受香港的好客之道。

