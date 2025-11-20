Trip.com酒店減$500、機票減$200
全運會閉幕式明晚深圳盛大上演 延續科技融合體育和粵港澳大灣區特色(楊潔儀報道)
【Now新聞台】第十五屆全運會閉幕式明晚在深圳舉行，當局預告繼續有驚喜，延續科技融合體育、藝術，以及粵港澳三地文化。
在深圳寶安歡樂劇場，即全運會閉幕式舉行的場地，有份參與閉幕演出的粵港澳三地嘉賓、演員，以及來自數十個演出團體的逾千名表演者，連日加緊綵排。
今屆全運會開幕式，以至在聖火採集、傳遞上都用上創新科技，當局形容令人印象深刻，預告閉幕式一樣有驚喜。
深圳市文化廣電旅遊體育局副局長何建輝：「這裡也給大家劇透一下，即將舉行的十五運會閉幕式，還將是一個滙聚液態畫布，裸眼3D、智能穿戴、5G雲控、無人駕駛等最新科技產品的一個秀場。」
十五運會廣東賽區執委會高科技產品展示專班副組長夏奇峰：「協同廣州、深圳等地市賽區共同遴選了130多款高科技產品，涵蓋了技綻開幕、智慧場館、賽事保障、科技助殘，四大核心場景全方位、多維度構建起科技賦能體育的廣東範式。」
和開幕式一樣，閉幕式同時展現水元素，閉幕式總導演沈晨早前表示，海天一色的自然景觀是最大亮點，要打造全球首個城市全景閉幕式。
今屆全運會締造多個第一次，包括開幕式和閉幕式分別在廣州和深圳上演，是歷來首次分開不同城市舉行；賽事亦是首次由粵港澳三地聯合承辦，除了凸出融合、體育、藝術、科技特色，亦要彰顯粵港澳三地文化。
#要聞
其他人也在看
亞洲盃外圍賽．有片︱新加坡部長梁振偉賽後嘲港隊及球迷「白癡」 捱轟後急致歉：應該展示更多尊重｜Yahoo
亞洲盃外圍賽第三圈賽事，港隊周二（18 日）在啟德主場館迎戰新加坡，最終以 1：2 不敵，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。網上流傳片段，新加坡文化、社區及青年部代理部長梁振偉（David Neo）賽後在更衣室與新加坡隊慶祝，並發言嘲諷香港球迷是「白癡」（idiots），港隊球員都「踢得像白癡」，大家隨即起閧。梁振偉事後在網上收回言論並致歉，指應該展示更多尊重。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
大媽贏深圳國際模特兒大賽冠軍 全網崩潰驚呼「外母大人」
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬紛紛O咀，負評毒舌出晒嚟，甚至話贏嘅係「外母大人」，好mean！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
全運會｜男子花劍港隊在團體決賽力挫福建 歷史性贏得港隊首面全運會劍擊金牌｜有片
第15屆全運會周三賽事焦點落在男子花劍團體決賽，香港隊由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成，強勢迎戰由個人賽金牌許杰壓陣的福建隊。最終，港隊在主場觀眾吶喊助威下成功刺下金牌，為香港劍擊隊奪得史上首面全運會金牌，寫下歷史新一頁。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
萬千星輝賀台慶 ｜匯聚全台逾300位藝員歌手傾力演出
無綫電視慶祝58周年台慶，匯聚全台藝員及歌手傾力演出之大型特備節目《萬千星輝賀台慶》，將於今晚（19日）8時假電視廣播城隆重舉行Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人
尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》在中國上映「炭治郎爸」成全場尿點！電影院竟還開燈？
劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲於 11 月 14 日正式在中國上映，光是預售就已經相當賣座，而首週末票房出爐衝破人民幣 3.733 億（約合新台幣 16.34 億元），創造日本電影在中國最高首週末紀錄。除此之外，之前在台灣上映有不少人稱「炭治郎爸」出現時就是能夠去上廁所的時機，而這股潮流也吹到中國，甚至還有電影院在此時開燈讓觀眾方便去廁所？Yahoo Tech HK ・ 1 天前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
全運會｜黃澤林男單四強激戰3盤惜負無緣決賽摘銅 為港隊贏得首面全運會網球獎牌
第15屆全運會周三賽事，港將黃澤林(Coleman)出戰男子網球單打4強，與浙江吳易昺爭奪決賽席位。Coleman激戰接近3小時，以盤數1:2不敵對手，但在不設季軍戰下為港隊贏得1面銅牌。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
《青龍》只想製造話題！玄彬孫藝珍稱帝封后惹質疑
【on.cc東網專訊】韓國型男玄彬與妻子孫藝珍於昨晚舉行的韓國年度影壇盛事《第46屆青龍電影頒獎禮》中合體捧「人氣明星獎」及稱帝封后，大會更誇讚是「夫妻一起獲獎，創造不可打破的紀錄」。不過，賽果卻惹人質疑。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 1 天前
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 ｜「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手、女歌手及組合」八強走勢
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
反駁AI泡沫說 英偉達黃仁勳：「我看到截然不同的情況」
AI 巨頭英偉達週三 (19 日) 盤後發布備受矚目財報，營收與獲利全面優於華爾街預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，打破人工智慧 (AI) 泡沫的擔憂。英偉達執行長黃仁勳稱，市場對最新一代 Blackwell 晶片的需求「大幅超出預期」。鉅亨網 ・ 6 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 1 小時前
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。Yahoo新聞 ・ 1 天前
煒烈失散多年兒子網上尋親 揭廿年未見面之謎 : 想有生之年見一面
早前有網民發帖尋父，更聲稱失聯多年嘅爸爸係TVB甘草演員煒烈（劉永偉）。有傳媒向煒烈了解，佢亦將當年同兒子分開嘅由來揭開。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前